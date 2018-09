"Like, la leyenda": nueva generación de "Rebelde" brilla en Instagram

Televisa de México busca repetir el éxito de "Rebelde" con otra historia similar, pero más acorde a nuestros tiempos. Se trata de "Like, la leyenda", que cuenta entre sus actores a varias estrellas de la red social Instagram.

Una de las mayores estrellas de Instagram en unirse al elenco de "Like, la leyenda" es Anna Iriyama, intérprete de Keiko y cantante del grupo de pop japonés AKB48. Ella, quien recién está aprendiendo español, tiene más de 175.000 seguidores en la red social.

Pero si hablamos de seguidores, es Ale Müller quien tiene más popularidad en Instagram. A sus 20 años, la mexicana tiene más de 402.000 seguidores en la red social.

Por el lado de los hombres, no podemos ignorar a Santiago Achaga, modelo con más de 89.000 seguidores en Instagram. Todos ellos buscarán cautivar a millones de personas con una historia de romance, pero también de pasión por la música.

"Like, la leyenda" sigue a los estudiantes del Life Institute of Knowledge and Evolution, colegio donde las vidas de todos ellos se verán transformados por el arte.

DATO

"Like, la leyenda" llega al canal Las Estrellas el lunes 3 de septiembre.