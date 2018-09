"Like la leyenda": reparto disfruta de una nueva sesión de fotos

Este 10 de septiembre a las 6:30 de la tarde en canal Las Estrellas se estrena la nueva versión de "Rebelde" llamada "Like la leyenda", una telenovela juvenil mexicana producida y creada por Pedro Damián para Televisa.

La nueva telenovela gira en torno a un grupo de jóvenes estudiantes del "Life Institute of Knowledge and Evolution", más conocido como "Like" (siglas), o en español "Instituto de Vida Conocimiento y Evolución".

El vestuario y la institución en donde se desarrolla gran parte de este proyecto es el mismo que se utilizó en la conocida telenovela mexicana "Rebelde",​ .

Las grabaciones de "Like la leyenda" empezaron el 12 de marzo de este año; sin embargo, se confirmó el inicio de la producción el 4 de abril en Televisa. El elenco consta de nuevos talentos jóvenes de distintas nacionalidades, la nueva telenovela está grabada, mayormente, en México; pero también en Brasil, Perú, Japón e Israel.

Para la apertura de la serie se tendrá el nuevo sencillo llamado "Este movimiento" interpretado por los actores protagonistas de la serie quienes forman parte de la banda "Like", canción que fue estrenada el 10 de julio por la cuenta oficial de YouTube.

"Like la leyenda" presentó el 10 de julio el estreno musical "Este movimiento". (Fuente: YouTube)

La producción ha tenido bastante movimiento en redes sociales; en especial: Instagram y YouTube. La última sesión de fotos publicada en su cuenta oficial de Instagram fue en Xochimilco, Distrito Federal, México; apartándolos un poco del Instituto y de sus uniformes; esta sesión fue más divertida con un poco de naturaleza, campo y libertad.



Así viene siendo el movimiento de "Like la leyenda" en redes sociales, una nueva producción juvenil que promete ser un éxito.