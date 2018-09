"Like, la leyenda" será más realista que "Rebelde"

Tendrá música, problemas actuales y misterio, pero no será otro "Rebelde". "Like, la leyenda", nueva serie del canal Las Estrellas, quiere brillar con luz propia, según confirmó en entrevista el productor general, Pedro Damián.

"Tratamos de hacer una historia genuina, que no esté llena de clichés y que no trate de decir: 'Tú eres esto, tú eres lo otro'. El corazón del proyecto se llama inclusión y por eso los chicos son de 14 diferentes nacionalidades, porque queremos mostrar que somos iguales", indicó el creador, como cita el diario El Sol de México.

Por su parte, Milenio.com resalta que "Like, la leyenda" tendrá un enfoque más realista. "Yo creo que es bueno, hoy hay una apertura en la televisión que le conviene a todo el mundo, tanto a actores como al público; 'Rebelde' era una comedia romántica, esto es algo más realista, creo que Pedro ha tenido la mano para hacerlo desde una forma amena".

Por su parte, el actor Rodrigo Murray dijo que la serie llevará la inclusión más allá de solo nacionalidades, pues se espera que se trate el tema de la diversidad sexual, así como de personas con capacidades diferentes.

La serie "Like, la leyenda" sigue a los escolares del Life Institute of Knowledge and Evolution, colegio exclusivo donde las vidas de todos ellos se verán transformados por el arte.

Si bien la serie cuenta con aproximadamente 100 actores, el elenco principal es compuesto por Roberta Damián (Antonia), Santiago Achaga(Claudio), Macarena García (Machú), Carlos Said (León), Victor Varona (Silvero), Anna Iriyama (Keiko), Ale Müller (Emilia) y Mauricio Abad (Ulises).

"Like, la leyenda" llega al canal Las Estrellas este lunes 10 de septiembre por la tarde. Clic aquí para conocer todos los horarios de transmisión.