Como ya es usual en las series de Marvel Studios, “Loki” incluye una escena postcréditos en uno de sus episodios, en este caso el cuarto, estrenado este miércoles 30 de junio, titulado “Evento Nexus”. A continuación, SPOILERS.

Ante todo, contexto: el episodio mostró que Loki (Tom Hiddleston) fue “eliminado” por Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), jueza de la TVA, organización que vela por el correcto flujo del tiempo. Pero Loki no ha muerto, solo ha sido transportado a otro lugar, donde se encuentra con tres versiones de sí mismo.

Estos Lokis, interpretados por Richard E. Grant (”Can You Ever Forgive Me”), Jack Veal (”The End of the Fucking Wold”) y Deobia Oparei” (Game of Thrones”); se corresponden con lo que reveló la serie en su segundo capítulo: hay variantes de Loki muy diversas.

Los tres nuevos Lokis de la serie. Foto: Disney+.

Dos de estos Lokis se basan en el cómic. El interpretado por Grant es el Loki clásico, con su traje verde y amarillo y característicos cuernos, en parte bufón y en parte demonio. Otro de los que destacan es el Loki de Veal, claramente basado en el Kid Loki de los cómics.

En los cómics, Loki muere en el asedio de Asgard y su espíritu renace en el cuerpo de un niño humano, quien termina convirtiéndose en miembro de los Young Avengers; así como en un agente secreto al servicio de Asgard cuando pasa a ser un adulto joven.

Por el lado de las interrogantes está el Loki de Oparei, sin equivalente en el cómic; y también está el cocodrilo con cuernos; que bien podría ser la mascota de Kid Loki o una variante en sí mismo. Con Marvel, todo es posible.

“Loki” estrena nuevos episodios los miércoles en Disney+.

