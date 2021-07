“Loki” será la primera serie de Marvel Studios en tener segunda temporada. El anuncio ocurre en una “escena postcréditos” del sexto episodio. Así, se espera que los personajes de Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson regresen más adelante, a más tardar inicios del 2022.

“Loki volverá en una segunda temporada”, indica un sello rojo sobre documentos de la Time Variance Authority (TVA) en los segundos finales del episodio.

Esta noticia no es ninguna sorpresa si se tiene en cuenta que Clark Gregg, el cual dio vida al agente Phil Coulson en las películas y la serie “Agents of SHIELD”, ya lo había adelantado en una entrevista con Screenrant.

A continuación, SPOILERS de “Loki” 1x06:

La temporada 2 de “Loki” contará también con la participación de Jonathan Majors en el rol de Kang, líder máximo de la TVA; un humano del siglo XXXI que salió victorioso de una guerra entre universos.

Fin de los SPOILERS.

Si bien no hay fecha para el estreno de lo nuevo de “Loki”, estos episodios podrían llegar pronto si consideramos que marzo del 2022 es el mes de estreno de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”; que desde el título ya parece vincularse con la trama de esta serie. Se espera que en dicha cinta también aparezca Elizabeth Olsen en el rol de la Bruja Escarlata.

Dato

“What If...?”, la próxima serie de Marvel Studios, llega el 11 de agosto. Serán 23 episodios de emisión semanal.

