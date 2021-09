Conforme a los criterios de Saber más

“Por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos” es la última frase que habría dicho Micaela Bastidas Puyucahua antes de morir estrangulada a manos de los españoles. La valentía caracterizó a la esposa de Túpac Amaru II y es exactamente eso lo que atrapó completamente a Francesca Vargas. La actriz peruana siempre soñó con interpretar a su heroína favorita de la historia peruana, pero no imaginó que la oportunidad se presentara tan pronto con “Los otros libertadores”.

La actriz peruana comentó a El Comercio que todos los actores de “Los otros libertadores” tuvieron que pasar por una audición, pero en su caso particular, la producción no la había considerado como candidata. “Fue loco porque la verdad es que no tenían mi nombre en cuenta hasta que, buscando muchas actrices, no estaban conformes con los castings que habían visto. Un compañero que es asistente de dirección me mencionó, como que dijo ´oye, ¿y Francesca Vargas?´ Corrieron a buscarme y dijeron ´ok, vamos a hacerle casting´ y así me llamaron. Fue una casualidad hermosa”.

Una vez que la llamaron, Francesca se preparó para hacer la audición y se esforzó por conseguir al personaje. “Nunca en mi vida había hecho tanto por un casting y cuando lo vi dije ´creo que si voy a quedar´ porque me encantó. Es un casting (en el) que me esforcé mucho la verdad”.

Desde niña, a la actriz le quedó marcada la historia de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. Ambos encabezaron una rebelión en 1780 que buscaba terminar con los abusos de los que eran víctimas las poblaciones nativas peruanas por parte de la colonia española. Micaela estuvo encargada de las operaciones militares en Cusco y, al mismo tiempo, cuidaba a sus tres hijos.

Esta insurrección es reconocida como la base fundamental de la emancipación que conllevó a la proclamación de la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Sabiendo el importante rol de Micaela Bastidas, Francesca Vargas se planteó interpretarla algún día.

“Una como actriz siempre ve qué personajes puede hacer en su vida (…) Yo dije ´me encantaría hacer a Micaela´ y bueno desde ahí nunca me imaginé que sí iba a pasar. Cuando llegó me emocioné un montón”, dijo.

La actriz también comentó que se identifica bastante con el carácter rebelde de Micaela, a veces considerada como más peligrosa que su esposo Túpac Amaru II. “Se atreve, no se calla. Dice y hace (…) Me hizo ganar más fuerza, más seguridad. Convencerme de que no tengo nunca que quedarme callada”, recalcó.

La preparación actoral

Interpretar a Micaela Bastidas no es una tarea sencilla. Francesca Vargas tuvo que leer toda su historia. “Estudié muchísimo, tuve mucho acceso a información allá en Cusco, a papeles muy antiguos, a cartas. Nunca en mi vida había estudiado tanto como ahora”, recordó.

Para el rodaje de “Los otros libertadores”, Francesca reconoció que, tanto ella como el elenco, tuvieron que estar concentrados. “Eran escenas muy difíciles. Me tocó estar muy concentrada y meterme en toda la situación”.

Una de las escenas más complicadas y desgastantes de grabar para Vargas fueron las muertes. “Fue un día muy difícil para todos y terminé muy cansada, llegué a dormir a mi casa. Estaba muy cansada física, emocional, mentalmente, de todas las maneras posibles. Ese día siempre me acuerdo”.

Incluso, en algunos momentos, el equipo sentía que estaba viviendo en esa época. “Es como un juego. Los actores por más que estemos concentrados y serios y todo, estamos viviendo un juego por así decirlo porque estamos todos ahí metidos. Entonces sí, en algunos momentos te vas”.

El mensaje de Micaela

Micaela Bastidas fue un personaje femenino empoderado dentro de la historia del Perú, pero no ha sido lo suficientemente relevante para los libros. Por ello, Francesca se encargó de dar a conocer la importancia de su personaje dentro del proceso libertador.

“Nadie dijo lo importante que era Micaela. A todos nos contaron que Micaela era la colaboradora, la esposa y nada que ver. Micaela fue tan protagonista de esa rebelión como lo fue Túpac, a la par, no uno más que el otro. Ese es el mensaje de empoderamiento. En la serie están mostrando a Micaela tal cual fue, le están dando la apertura que tuvo que tener todo este tiempo de historia”.

Francesca Vargas recalcó que espera en algún otro momento volver a hacer a un personaje de la historia peruana, aunque aún no tiene en mente quién podría ser. “Todavía no tengo un personaje, ya cumplí el que tenía en mente”, finalizó.

