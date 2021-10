Un nuevo capítulo de “Los Otros Libertadores”, la serie más ambiciosa de los últimos años, se estrena este domingo a las 7:00 pm con la increíble historia de la valiente heroína María Parado de Bellido interpretado por Magaly Solier.

En el sexto episodio de esta producción, la peruana que recientemente ha sido reconocida como Mejor actriz en el Festival de Bulgaria “Love is Folly” por su rol en “The saint of the imposible”, encarnará a la mártir de la Independencia del Perú.

Roberto Moll, destacado actor internacional será José Carratalá, militar realista español en contra de los independentistas peruanos. También se destacan las actuaciones de Natalia Bonifaz, Daniel Cano, Nicolás Osorio, Mario Velásquez entre otros.

“Los Otros Libertadores” expone las acciones heroicas en el proceso de la independencia del Perú, de los peruanos Túpac Amaru, María Parado de Bellido, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar, José Olaya y de los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo.

Esta producción contará con 8 capítulos, entre los cuales, dos de ellos tendrán a José Gabriel Condorcanqui (Cristhian Esquivel Palomino) y a su esposa, Micaela Bastidas (Francesca Vargas), como figuras principales.

La idea de esta serie, que llega dos años después de “El último bastión” de TV Perú, surge en el 2019. El escritor español Diego de León y a la productora ejecutiva Ivett Rivero diseñaron este proyecto audiovisual.

