"Love, Death & Robots", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

“Love, Death & Robots” es una serie antológica que abarca varios géneros como ciencia ficción, fantasía, terror y comedia. Esta producción está compuesta de 18 cortos independientes de animación que son protagonizados por productos lácteos con sentimientos, soldados licántropos, robots sublevados, monstruos de la basura, cyborgs, cazarrecompensas, arañas alienígenas y demonios del infierno sedientos de sangre.

Aunque el proyecto de David Fincher ("Mindhunter") y Tim Miller ("Deadpool") fue estrenado recién el viernes 15 de marzo en Netflix, los usuarios de la plataforma de streaming ya preguntan si la serie tendrá una segunda temporada.

El popular servicio streaming aún no ha renovado de “Love, Death & Robots” para una segunda entrega, pero para tranquilidad de los fans aún es muy pronto. Además, es difícil pensar que la compañía decida cancelarla por los muchos misterios que dejaron sus episodios.

Por lo pronto cuenta con el apoyo de los usuarios de Netflix, quienes esperan con ansias más episodios. A través de las redes sociales escribieron mensajes como estos: “¡WOW! Amor, Muerte y Robots seguramente es un deleite visual! ¡Y buenas historias también! ¡Es demasiado corto! ¡Danos la segunda temporada la próxima semana!”

“Vi los 18 episodios de ‘Love Death & Robots’, realmente espero que Netflix regrese y haga una segunda temporada. ¡El espectáculo es tan malditamente refrescante!”. Otro posteó, “¡'Love, Death and Robots' es uno de los mejores programas de televisión que he visto! ¡Épica e increíble! No puedo esperar a la segunda temporada".

Que preciosura que es #LoveDeathRobots. No sabés con que locura hermosa te vas a encontrar en el próximo capítulo (no solo son historias diferentes sino que también cambia el estilo de animación y la estética). Más que una sorpresa. No esperaba menos de un proyecto de Fincher. pic.twitter.com/x5wUpSgyNt — ❌Mariano Ojeda❌ (@MarianoOjeda_) 19 de marzo de 2019

Sobre la trama de los nuevos episodios imaginamos que el amor, la muerte y los robots seguirán siendo los temas principales, aunque no tiene sentido predecir más detalles porque cada capítulo podría ir literalmente a cualquier parte.

Además, si ”Love, Death, & Robots” regresa para una segunda temporada, lo más seguro es que siga a otro grupo de personajes a través de varias historias.

Flipando con 'Beyond the Aquila Rift' de 'Love, Death & Robots'.

Excelente a todos los niveles, ¿qué hay que hacer para que se convierta en película?



Os lo recomiendo a todos!! pic.twitter.com/qiZIWnJ2ke — Selasor JD (@cine_amante) 18 de marzo de 2019

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “LOVE, DEATH & ROBOTS”?

Especular sobre una posible fecha de estreno si Netflix renueva “Love, Death & Robots” para una segunda temporada es complicado debido a la estructura de la serie. Al ser poco convencional, el tiempo de producción de cada episodio podría variar enormemente. Sin embargo, es probable que Miller y Fincher ya estén trabajando en las nuevas historias, lo que podría acelerar el proceso.

EPISODIOS DE ““LOVE, DEATH & ROBOTS”

1. La ventaja de Sonnie

En el submundo de las luchas entre bestias, Sonnie es imbatible. Solo debe asegurarse de no perder su ventaja.



2. Los tres robots

La humanidad llegó a su fin, y una ciudad postapocalíptica es el destino turístico de tres curiosos robots.



3. Testigo

Tras presenciar un homicidio brutal, una mujer debe escapar del asesino por las calles de una ciudad surrealista.



4. Trajes

Una comunidad de granjeros deberá defenderse de una invasión alienígena con sus robots caseros.



5. Vendrá por tu alma

Una excavación arqueológica libera un demonio ávido de sangre que deberá enfrentar mercenarios armados con ¡gatos!



6. El yogur que conquistó el mundo

Por error, científicos cultivan un yogur superinteligente que lo único que quiere es dominar el mundo.



7. Más allá de la grieta

Luego de viajar años luz fuera de su curso, la tripulación de una nave deberá descifrar hasta dónde ha llegado.



8. Buena cacería

El hijo de un cazador de espíritus entabla una amistad con una criatura mitológica atrapada en una forma humana.



9. El vertedero

Para el Feo Dave, el vertedero es un hogar, y no dejará que nada ni nadie lo saque de allí.



10. Mutantes

En Afganistán, dos marines con poderes sobrenaturales enfrentan una amenaza que les resultará muy familiar.



11. Necesito una mano

Una astronauta deberá elegir entre la vida y su brazo antes de quedarse sin oxígeno y morir.



12. Noche de pesca

Una avería del auto los deja varados en el desierto, donde experimentan un onírico y letal viaje al pasado.



13. Trece de la suerte

Nadie quiere volar la infame nave Trece de la Suerte, pero a la novata no la dejan elegir.



14. Piezas únicas

El reconocido artista Zima relata su misterioso pasado y su ascenso a la fama antes de develar su obra final.



15. Punto ciego

Una temeraria pandilla de ladrones cíborgs lleva a cabo un frenético robo a un convoy totalmente blindado.



16. La era del hielo

Una joven pareja se muda a un departamento y encuentra una civilización perdida en un refrigerador antiguo.



17. Historias alternativas

¿Quieres ver morir a Hitler de las maneras más fantásticas? ¡Te damos la bienvenida a Multiversidad!



18. La guerra secreta

En las profundidades de los bosques de Siberia, unidades de élite del Ejército Rojo luchan contra viles demonios.