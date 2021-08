La telenovela “El amor está en el aire”, cuyo título original es “Love is in the air”, producida por MF Yapım. Es una comedia romántica protagonizada por dos de los actores más populares de Turquía. Fue estrenada originalmente en 2020, dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu.

La serie sigue la historia de amor entre Eda Yıldız, una joven vendedora de flores, y Serkan Bolat, un rico heredero al que ella inicialmente culpa por haber perdido una beca para estudiar en Italia.

Serkan le propone un trato a Eda: aceptar hacerse pasar por su prometida durante dos meses, y él le ayudará a pagar sus estudios. Este plan que inicia por interés, se convierte en una peculiar relación entre ambos. La telenovela está llena de sorpresas, traiciones y muchos enredos.

“El amor está en el aire” tiene dos temporadas. La primera consta de 38 capítulos con una duración de 2 horas cada uno; mientras que la segunda temporada tiene 11 episodios y aún se encuentra emitiendo a través del canal FOX de Turquía.

Los personajes

La joven Eda Yıldız es interpretada por Hande Erçel. Ella es una mujer inteligente, honesta y con gran talento que perdió a sus padres cuando era pequeña. Eda ayuda a su tía con la floristería, esto ha desarrollado en ella su amor a las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Por su parte, Serkan Bolat, quien es caracterizado por Kerem Bürsin, es un joven carismático y trabajador, lo cual le ha permitido hacer crecer el negocio de la compañía de su padre. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conoce a Eda.

Otros de los personajes que podemos encontrar dentro de la novela turca son:

Elçin Afacan como Melek Yücel

Melisa Döngel como Ceren Başar

Anıl İlter como Engin Sezgin

Evrim Doğan como Ayfer Yıldız

Neslihan Yeldan como Aydan Bolat

Başak Gümülcinelioğlu como Pırıl Baytekin

Çağrı Çıtanak como Ferit Şimşek

Alican Aytekin como Seyfi Çiçek

Ilkyaz Arslan como Leyla Hakta

Transmisión

En Turquía, la primera temporada de “El amor está en el aire” debutó el 8 de julio del 2020 a través del canal FOX. Por su parte, la segunda temporada de la telenovela se estrenó el 9 de junio de este año.

Debido a su éxito, la novela fue vendida a otros países como España, donde fue estrenada el 11 de enero del 2021 en el canal Telecinco y puede ser vista a partir de las 5:45 p.m. (hora española). También se puede disfrutar de “Love is in the air” en el canal Divinity de lunes a viernes a partir de las 4:45 p.m. (hora local).

Además, la telenovela turca “Love is in the air” está disponible a través de la plataforma de streaming Mitele de Mediaset, cuya suscripción básica tiene un costo de 4 euros mensuales.

