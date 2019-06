"Lucifer": 10 cosas que no sabías de Tom Ellis, el actor de Netflix

“Lucifer” se ha convertido en una de las series favoritas de Netflix. A lo largo de sus cuatro temporadas ha logrado sumar millones de seguidores debido a su particular trama. Lucifer decide abandonar su vida como el Señor del Infierno y se muda a Los Ángeles, donde conoce a la detective de homicidios Chloe Decker, con quien hace equipo y comienzan a resolver casos para castigar a los criminales.



Esta gran historia es protagonizada por Tom Ellis, un actor gales que no solo ha logrado conquistar a los seguidores, sino también ha enamorado a millones de mujer con su sensualidad en cada una de las escenas subidas de tono.



No cabe duda que Tom Ellis ha logrado ganarse un espacio en el mundo de la actuación y actualmente se ha convertido en una de las estrellas más cotizadas del medio y aquí te contamos las 10 cosas que no sabías de “Lucifer Morningstar”.



10 cosas que no sabes de Tom Ellis, el protagonista de "Lucifer"

1. Thomas John Ellis nació el 17 de noviembre de 1978 en Cardiff, Gales. El actor gales tiene 40 años y ha logrado posicionarse como uno de los actores más cotizados del momento.



2. Ellis asistió a High Storrs School en Sheffield durante toda su educación y siempre estuvo relacionado con la música, ya que tocaba el corno francés en la City of Sheffield Youth Orchesta, pero luego se dio cuenta que su verdadera pasión era la actuación.



3. Tiene tres hijas: Florence Elsie y Marnie Mae (de su matrimonio con Tamzin Outhwaite, con quien estuvo casado de 2006 a 2014), y Nora (de su relación con Estelle Morgan). Este 2019 se casó con la guionista Meaghan Oppenheimer.



4. Hizo su debut actoral el 20 de diciembre de 2008 en el juego de ITV All Star Mr & Mrs Christmas Special junto a su entonces esposa Tamzin Outhwaite.



5. Tuvo otros papeles notables en No Angels de Channel 4 y Thomas Milligan en Doctor Who de BBC One.



6. En 2009 tuvo su primer protagónico en la serie dramática de ITV Monday Monday con Fay Ripley. También fue elegido como el Detective Inspector Bland en Poirot de Agatha Christie. Ellis fue la estrella de la serie de USA Network Rush, interpretando a un médico de Hollywood.



7. El gran éxito le llegó en 2015, cuando anunciaron que Thomas Ellis era el elegido para interpretar a Lucifer Morningstar en la serie de Netflix “Lucifer”, basado en el comic del mismo nombre que se estrenó el 25 de enero de 2016 en Fox.



8. “Lucifer” se estrenó en Latinoamérica en el 2017 a través de Universal Channel. Tom fue nominado a un Teen Choice Award en el 2016 como Mejor estrella nueva de la televisión por su papel como el mismísimo demonio, algo que hace muy bien.



9. Tom Ellis admira a Tom Hanks. El actor gales ha visto todas las películas de su colega y lo considera una estrella muy versátil, por lo que no pierde las esperanza de que algún día Hanks haga una aparición en la serie “Lucifer”.



10. Su mejor amigo es otro actor, James McAvoy. Pocos saben que estos dos estudiaron en la misma academia en actuación en Reino Unido y esto los unió tanto que los convirtió en los mejores amigos, es más, McAvoy fue su padrino de su boda con Tamzin.