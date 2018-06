"Lucifer" de Netflix: los primeros detalles de la temporada 4

La serie televisiva "Lucifer" ha sido rescatada de la cancelación por Netflix y, aunque prácticamente no se sabía nada de la nueva entrega, los productores Joe Henderson e Ildy Modrovich han decidido comenzar a hablar de lo que viene en el programa.

En una entrevista con TVLine, los productores generales del show confirmaron que Netflix ha 10 episodios para la nueva temporada.

Sin embargo, uno de los detalles más importantes que los 'showrunners' mencionaron es que "Lucifer" volverá mucho antes de los que se esperaba, pues Modrovich contó que la cuarta entrega empieza a filmarse, posiblemente, en agosto.

Otro aspecto importante para los fans es la extensión de la cuarta temporada, pues pasará de los 22 capítulos que tenía hasta antes de la cancelación, a los 10 mencionados líneas arriba. El temor de algunos es que esto pueda trastocar la narrativa y terminar por modificar el arco argumental que se planeó en un inicio.

Los productores de "Lucifer" señalan que no hay razón para el temor, pues la versión de Netflix simplemente tomará la primera parte de lo que se esperaba que fuera la cuarta temporada en Fox. "Vamos a tener dos partes de todas maneras, así que solo contaremos una primera parte realmente fuerte y extrema", dijo Ildy Mordovich al respecto.

A decir de Joe Henderson, lo emocionante del nuevo formato que tendrán en Netflix es que les "permitirá concentrar mejor la historia y enfocarla".

Por otro lado, lo que sí parece que permanecerá como antes es la duración de los episodios de "Lucifer".

"Probablemente nos mantengamos firmemente en nuestros 43 minutos", aclaró Modrovich. "Eso es parte de lo que conversaremos con Netflix. Creo que podemos tener espacio para la flexibilidad, así que si hay una escena que amamos y no la queremos cortar, tenemos la esperanza de que no tengamos que hacerlo", agregó la productora, aunque aclaró que no abusarán de este aspecto.

Luego de que "Lucifer" fuera cancelada en mayo por Fox, la cadena emitió dos episodios que estaban programados para la cuarta temporada. La producción de "Lucifer" aclaró que estos no contarán dentro de los 10 capítulos que viene preparando Netflix.