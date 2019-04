"Lucifer", temporada 4: fecha de estreno en Netflix, tráiler y qué pasará en los nuevos episodios de la serie

Lucifer, temporada 4: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores y personajes | Vuelve por más. Tras ser cancelada por Fox, "Lucifer" encontró un nuevo hogar en Netflix y casi un año después de ser salvada del olvido, ya tiene fecha estreno para su cuarta temporada: mayo de 2019.



"Lucifer" es la historia del Señor del Infierno, quien aburrido de su vida en las profundidades, abandona su trono y se muda a Los Angeles, donde además de dueño de un club nocturno, colabora como consultor de la policía local, en especial de la detective de homicidios Chloe Decker, con quien desarrolla una inesperada amistad. Lucifer muy pronto se da cuenta que tiene mucho más en común con los humanos que lo que creía.



Fox canceló “Lucifer” tras su tercera temporada en mayo de 2018, sin imaginar que causaría tal indignación que las redes sociales fueron inundadas con el hashtag #SaveLucifer en un intento de salvar la serie. En su momento, el showrunner Joe Henderson expresó su enojo en un tuit: “Creamos un final de temporada con un enorme cliffhanger para que Fox no pudiera cancelarnos. En su lugar, vamos a frustrar a los fanáticos. Lo siento mucho por eso”.

Sin embargo, Netflix salió al rescate y renovó la serie creada por Tom Kapinos para una cuarta entrega. La vicepresidenta de Contenido Original de la plataforma streaming, Cindy Holland, comentó en junio de ese año que "'Lucifer' es una serie fantástica que realmente ha impactado en la audiencia de todas las partes del mundo por lo que sentimos que era importante que nuestro equipo de licencias tratara de ayudar a que la serie continuara para sus fans".

"Netflix realmente quería tener a 'Lucifer' porque les encanta el programa que ya teníamos", dijo el protagonista Tom Ellis en ACE Comic Con a finales del 2018. "Así que hemos tenido cuidado, no queremos cambiar demasiado nuestro programa porque ese es el programa que a la gente realmente le gustó. Pero hubo ciertas restricciones que teníamos cuando estábamos en la red de televisión, lo que significaba que no podíamos hacer todo lo que queríamos. Así que cosas como mi trasero, que nunca se me permitió mostrar antes y que mucha gente quiere ver, puede que haya algunos vistazos en esta temporada ... Ciertamente, después de una escena que filmamos el otro día. También quiero enfatizar: creo que una de las razones por las que a la gente le gusta nuestro programa es porque no llega hasta allí. Se trata de sugerencias, se trata de salirse con la suya, se trata de ser descarado y no vulgar, y todavía estamos teniendo cuidado de no entrar en vulgaridad. Todo está justificado".

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “LUCIFER”

La cuarta temporada aún no tiene tráiler oficial, pero el popular servicio de streaming ya compartió un par de teasers, ninguno sin información clave sobre los nuevos episodios.



El primer teaser de la cuarta temporada de “Lucifer” presenta a los actores Tom Ellis, Lauren German e Inbar Lavi agradeciendo su apoyo a los fans de la serie.

Algunos días después fue lanzado otro teaser, que pone fecha de estreno a la cuarta temporada: 8 de mayo. Asimismo, sugiere que los próximos episodios serán mucho más sensuales de lo acostumbrado. Como "Lucifer" ahora es una serie de Netflix, ya no tiene las restricciones del pasado.

HISTORIA DE LA TEMPORADA 4 DE “LUCIFER”

La anterior entrega terminó con un gran cliffhanger: cuando muere, Caín parece ir al Cielo, pero los ojos de Lucifer se tornan rojos mientras explica que, en el fondo, Caín sabe que se merece el Infierno. Las llamas se arrastran por su cara mientras dice: “No puedes escapar de lo que has hecho, de lo que realmente eres”. En ese momento Chloe entra a la habitación, y ve por primera vez el verdadero rostro de Lucifer. Sorprendida, Chloe susurra: “Todo es cierto”.

De acuerdo a la descripción oficial de la nueva temporada de "Lucifer", "mientras intenta lidiar con las consecuencias de que Chloe haya visto su verdadero rostro, Lucifer debe enfrentar otro desafío: Eva, la pecadora original en persona, ha vuelto. ¿Busca vengarse porque él la llevó a la tentación que terminó expulsándola del Edén tantísimos años atrás? ¿O querrá algo más?".

Sobre los próximos eventos, Joe Henderson comentó que en esta nueva entrega se verá a Chloe lidiar con las consecuencias de lo que vio y cómo esto afectará su relación con Lucifer. "¿Puedes amar al demonio?", se pregunta el showrunner.

Asimismo, el actor que interpreta a Dan, Kevin Alejandro, dijo en una entrevista que concedió a Digital Spy que en esta entrega de "Lucifer" su personaje deberá enfrentarse a sus demonios mientras lucha con la ira que siente por la muerte de Charlotte.

"Porque, por supuesto, tendrá un montón de ira como consecuencia de la muerte de Charlotte. Se preguntará si ha estado jugando como 'el buen policía' y que tal vez Pierce estuvo en lo cierto al respecto cuando dijo, 'tú eres el policía corrupto'. Dan habría culpado a Lucifer por la muerte de Charlotte, por lo que el antagonismo entre ellos habría aumentado. Como dije, un mundo completamente nuevo... ", explicó.

Por su parte, Henderson y la productora ejecutiva Ildy Modrovich en una reciente entrevista con SpoilerTV declararon que, a pesar de que va a seguir teniendo el mismo estilo, hay cosas que van a cambiar en "Lucifer".

“...ya que estamos en una plataforma de streaming, hemos pasado un poco los límites. Así que, las partes oscuras serán más oscuras y las sexys, más sexys (…) Habiendo librado una apasionada batalla para salvar una serie que nos encantaba hacer y a la gente, claramente, le encantaba ver, sabíamos que no queríamos reinventar la rueda. Sabíamos que queríamos hacer la misma serie, con la misma esencia", explican los productores.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 4 DE “LUCIFER”

Por lo pronto se sabe que la nueva entrega de la ficción tendrá menos episodios que la tercera, en vez de 24 solo tendrá diez episodios, los cuales empezaron a filmarse en agosto del año pasado. Cabe aclarar que estos no incluyen los dos capítulos adicionales que se emitieron en Fox después de que se cancelara el programa.

Esta es la lista completa de episodios de la cuarta temporada de “Lucifer”:



‘Everything's Okay’ escrito por Joe Henderson ‘Somebody's Been Reading Dante's Inferno’ escrito por Idly Modrovich ‘O, Ye Of Little Faith, Father', escrito por Jessika Borsiczky ‘All About Eve' escrito por Chris Refferty 'Expire Erect' escrito por Mike Costa ‘Orgy Pants to Work' escrito por Aiyana White ‘Devil Is As Devil Does’ escrito por Jen Graham Imada 'Super Bad Boyfriend' escrito por Jason Ning 'Save Lucifer' escrito por Joe Henderson ‘King of Hell’ escrito por Idly Modrovich

ACTORES Y PERSONAJES

Si bien Netflix no ha confirmado detalles acerca del reparto principal de “Lucifer” en su cuarta temporada, sin duda Tom Ellis y Lauren German regresarán como Lucifer Morningstar y la detective Chloe Decker.

Asimismo, es probable que también retornen Kevin Alejandro como el detective Dan Espinoza, DB Woodside como Amenadiel, Lesley-Ann Brandt como Makieen, Aimee Garcia como Ella Lopez y Rachael Harris como la doctora Linda Martin, entre otros.

Inbar Levi (“Prison Break”) también se une al elenco de “Lucifer”. Ella interpretará a la primera mujer, Eva, que aparecerá para conquistar a Lucifer. En tanto, Vinessa Vidotto dará vida a Remiel, la hermana pequeña de Amenadiel que admira a su hermano mayor, pero "también se siente menospreciado o eclipsado mientras lucha por cumplir con sus altos estándares".

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 4 DE “LUCIFER”

La cuarta temporada de "Lucifer" será estrenada el miércoles 8 de mayo por Netflix a nivel mundial.