La madrugada de este domingo se reportó la muerte de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje conocido por ser la voz de personajes como Gohan de “Dragon Ball”, Sheldon Cooper de “The Big Bang Theory” y Carlton Banks de “El Príncipe del Rap”, a los 55 años de edad.

Según informan diversos medios internacionales, el actor murió en una balacera en la que además perdieron la vida su cuñado y su esposa, Lourdes Adame.

Los hechos habrían ocurrido en la colonia Portales, en Ciudad de México; sin embargo, hasta el momento se desconoce mayores detalles de cómo sucedió y las causas del incidente.

A través de las redes sociales, varios de sus colegas vienen lamentado su muerte. Uno de los primeros en manifestarse fue Mario Castañeda, conocido mundialmente por ser en la serie la voz de Goku, padre de Gohan.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso... Que alguien me lo explique. Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste”, escribió Castañeda en Twitter.

Desde la cuenta Doblaje México también expresaron condolencias por la muerte de Mendoza. “El mundo del doblaje pierde una gran voz y el mundo a un gran ser humano, descanse en paz Luis Alfonso Mendoza”, reza el mensaje.

