"Luis Miguel" 1x09: Luisito Rey demostró que sí puede ser un buen padre

Si Luisito Rey de "Luis Miguel, la serie" se ha convertido en el personaje de moda en Latinoamérica, es por sus maldades, por siempre encontrar modos de aprovecharse del talento de su hijo. En el más reciente capítulo, contra todo pronóstico, mostró tener sentimientos.

En "Luis Miguel, la serie" 1x09, el joven filma una película con Lucero en el balneario de Acapulco, lo cual es problemático, pues el 'Sol', a quien por la adolescencia le está cambiando la voz, no debe cantar por un año para dejar que sus cuerdas vocales se desarrollen normalmente.

Luis Miguel se siente incómodo y se lo cuenta a su padre, el cual, por primera vez en toda la serie, se comporta como un adulto responsable y le da a su hijo aquello que todos los chicos y chicas necesitan al crecer: aprecio.

Luisito Rey y Luis Miguel cantan "Cómo fue" de José José, tema con el que 'Luismi' no desafina una sola nota. Cantó sin problemas gracias al consejo de su padre, el cual vio necesario que el muchacho use una voz más grave.

"Olé, olé, esto te decía niño ¿cómo que no llegas (al tono)? ¡Claro que llegas, así, grave! Lo que hay que hacer es reescribir las canciones en un tono más grave (...) ¡Que tú vales mucho, Micky, que has llegado cabrón, has llegado! No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer", dijo el padre.

Por supuesto, la frase correcta sería "no dejes que nadie que no sea yo te diga lo que tienes que hacer", pues en años posteriores Luisito Rey convertiría la manipulación a su hijo en un arte.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "Luis Miguel" todos los domingos por la noche en Telemundo (Estados Unidos) y Netflix (Latinoamérica y España).