Es imposible no odiar a Luisito Rey, personaje que golpea todas las notas correctas cuando se trata de construir un villano de telenovela: pura miseria, cero empatía.... hasta este domingo, pues "Luis Miguel, la serie" nos ofrece otra cara del personaje en el que es, hasta ahora, su mejor episodio.

A continuación, spoilers de "Luis Miguel" 1x09:

"Luis Miguel, la serie" no es brillante, pero es correcta en su enfoque y ambición. Como en cada episodio, la historia se divide en dos tiempos. En el pasado, Luisito Rey quiere que su hijo grabe una película cueste lo que cueste; en el presente intenta subsistir cuando 'Micky' le da la espalda.

Luisito Rey no fue un buen padre, de hecho en una lista reciente lo ubicamos junto a otros seres infames, pero en este episodio, que de manera extraña coincide con el Día del padre, compartió un momento cercano y cálido con su hijo: cantando "Cómo fue" de José José.

La elección del tema no es casual, pues José José también tuvo una relación tóxica con su padre, solo que en esta ocasión el contexto es distinto. En ningún momento de la serie Luisito Rey, que motivó banderolas incluso en el mundial de fútbol, había mostrado rasgos de simpatía, las palabras de cariño siempre escasas; hasta que por fin se las dice a su hijo. Y no se sienten falsas.

Por su puesto, estamos hablamos de Luisito Rey, que siempre va a hacer algo horrible. En el presente, cuando Luis Miguel no quiere saber nada de él, toma una decisión: hacer que un músico haga playback... con la voz de alguien más.

Gallego quiere un nuevo Luis Miguel y para ello necesita que Bosco (un cantante del que no encuentro registros en internet, pues bien podría servir como nombre de alguien más) solo mueva la boca como un títere. Cree que el plan es perfecto, pero la cosa no es así y en pleno programa en vivo Bosco quiere cantar a capela.

Después de ver a Luisito Rey destruir progresivamente a su familia por tantos años, ser testigos de cómo se cubre la cara de vergüenza por los desafines de Bosco, es un golpe de los buenos. La espera valió la pena.

Pero esa escena no es la que convierte al episodio 1x09 en el mejor de toda la serie. Eso último es gracias al trabajo de la italiana Anna Favella, quien interpreta a la madre del cantante, Marcela Basteri. El personaje ha empezado a desarrollar crisis mentales, que son en parte motivadas por la depresión postparto y por los maltratos de Luisito Rey.

Marcela tiene incluso problemas para amamantar al bebé Sergio y, por órdenes del médico, debe tomar un ansiolítico fuerte. Esta pastilla le crea la obligación de no darle pecho a su hijo. Pero Marcela, recordemos, tiene hambre de afecto. Luis Miguel es una criatura de su padre, está cada vez más lejos, y la relación de ella con Álex se ha explorado poco. Sergio es su oportunidad para tener algo de cariño.

Cuando me vi gritándole a la pantalla que no amamante al bebé (¡la pastilla!, ¡las consecuencias!) me di cuenta que ya había ido demasiado lejos con esta serie. Placer culposo no, "Luis Miguel" cuenta una historia humana con la que es posible identificarse, donde el sufrimiento no es gratuito.