En 1985, Luis Miguel y Lucero realizaron una película llamada "Fiebre de amor", en la que interpretaron a dos adolescentes que se enamoran por primera vez. En el nuevo capítulo de la producción de Netflix, "Luis Miguel, la serie" se revelarán pasajes de aquella época.

El noveno capítulo se llamará "Todo el amor del mundo", mismo nombre de la canción que interpretó junto a 'Lucerito' en "Fiebre de amor". Película en la que la mexicana hace de una fan enamorada de 'Micky', se llegan a conocer durante una de las giras del cantante y nace el amor.



Canal: Telemundo /Estados Unidos.



Día: Domingo 17 de junio.



Hora: 9 p.m. Este/Pacífico.

Hora: 8 p.m. Centro.

Vía Netflix:



México: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Panamá: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: lunes 11 de junio/ 3 a.m.



LUCERO EN LA FICCIÓN

Tal como lo indican las nuevas fotos de "Luis Miguel, la serie", La "novia de América" tendrá un rol importante en el nuevo episodio y será interpretada por la joven actriz y cantante Corina Acosta.

Ambos interpretarán una versión modernizada de "Todo el amor del mundo", canción muy exitosa en los años 80. Además, se revelará momentos de la amistad que los unió por aquella época.

COMENTARIOS DE LUIS MIGUEL

La actriz de 15 años dijo que aunque no pudo conocer al cantante Luis Miguel en persona, está contenta de haber escuchado de un miembro de la producción que su papel convenció al 'Sol'.



"Por ahí escuché que Luis Miguel había aprobado a todos y a la mayoría de los actores, y que cuando me vio dijo que me quería para Lucerito, pero no he tenido contacto directo yo con él. Yo di lo mejor de mí para que la gente esté bien con este proyecto y que haya críticas buenas", continuó.



EL DATO

En Spotify ya se puede escuchar el tema "Todo el amor del mundo", interpretada por Luis La Rosa como Luis Miguel adolescente y por Corina Acosta como 'Lucerito'.