Luis Miguel y Armando Manzanero: cómo pasaron del amor al odio

Este domingo se estrenó el capítulo número 11 de la serie de Luis Miguel, y ahí se expuso cómo Luis Miguel y Armando Manzanero empezaron a coproducir un disco juntos.



Según la serie, en 1991 a Luis Miguel presionado por su disquera en sacar un nuevo álbum, se le ocurrió realizar uno de clásicos boleros. Se reunió con Armando Manzanero y le pidió sea el productor de ese disco.

Manzanero aceptó y el resultado fue el álbum "Romance", el cual fue muy exitoso. Vendió más de 7 millones discos, ganó más de 70 discos de platino y seis de oro. Además, convirtió a Luismi en el primer latinoamericano en recibir un disco de oro en los Estados Unidos por un disco en español. Este trabajo discográfico también benefició a Manzanero; hizo que la juventud de ese entonces conozca canciones de los años sesenta.

Aunque el éxito los unió, ahora se encuentran distanciados. En más de una ocasión el intérprete de "El Ciego" ha comentado que Luis Miguel se ha convertido en una persona creída y malagradecida.

Luis Miguel y Armando Manzanero interpretando "Mía" (Video: YouTube)

En el 2017, Armando Manzanero dijo que era más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja, a que 'El Sol' haga algo por el prójimo algún día. Esta fuerte afirmación la dijo en una entrevista para Azteca Trece después que Luis Miguel incumpliera la gira que tenía pactada con Alejandro Fernández.

Sin embargo, este año en dos entrevistadas halagó a 'El Sol' de México. En una para Telemundo dijo que el mejor de los intérpretes era Luis Miguel.



"Luis Miguel y yo siempre hemos tenido una conexión. Si no me ha pedido canciones a mí, se las pedía a mi hijo que ve la parte editorial. Estoy muy agradecido por todas las canciones que me grabó", dijo Manzanero en enero de este año.

Armando Manzanero en entrevista para Telemundo (Video:YouTube)

Hace unos días, el cantante de 82 años dijo para "El Universal" de México que le gustaría que Luismi grabara nuevamente sus composiciones.

"Yo quisiera componer siempre para Luis Miguel, ¡como no, claro! A lo mejor no lo hago pero usted me preguntó a quién me gustaría componerle. Cada que lo escucho cantar, cada día me fascina más. Está en su mejor momento", añadió.