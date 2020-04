La leyenda de la música mexicana Luis Miguel cumple un año más de vida, cumpleaños que es muy especial porque, este 2020, el músico cumple 50. La serie biográfica “Luis Miguel, la serie” estrenará próximamente una nueva temporada, hacemos un repaso por los famosos que no quedaron contentos con la primera temporada.

El actor Andrés García es uno de los personajes que son retratados en la serie. Tras ver la ficción, el galán consideró que si bien visualmente los personajes son muy parecidos a la realidad, no todos han logrado hacerlo en su interpretación.

El actor fue enfático en especial con la caracterización de León Peraza, actor que lo interpreta en la ficción.

“No quiero echarle a perder su actuación. La facha está muy bien, ahí va, pero a lo mejor lo dirigieron diferente. Andrés García era mucho más brillante, alegre y activo, en esa época y ahora también. No hay que echarle la culpa a los actores”, comentó en declaraciones al diario mexicano “El Universal” en el 2018.

El cantante Armando Manzanero tampoco quedó satisfecho con la interpretación que hicieron de él en "Luis Miguel, la serie.

“Lo que me cayó más de lo que hicieron esta vez (en la primera temporada) es que me pusieron con una ropa de la chingada. Pues, no”, comentó en su momento Manzanero a los medios. “Yo me visto siempre correctamente porque un día mi papá me dijo: ‘oye, no eres güerito, ni tienes ojos claros, ni eres guapo. Vístete bien”.

Además, según infrmó la revista People, Armando Manzanero dejó en claro que no quería que su personaje apareciera en la segunda temporada, argumentando que no existe razón alguna para que reaparezca en la serie. No obstante, reconoció que se siente contento con el éxito de la serie, debido a que su repercusión también le ha beneficiado.

“No creo que haga falta más la presencia mía en lo que Luis Miguel haya hecho”, dijo a People. “Indudablemente, una serie de esas es impactante y es penetrante. Y qué bueno, porque mientras más cante Luis Miguel, mejor me va a mí”.

Stephanie Salas, quien es la madre de la primer hija de ‘El sol’, se mostró fastidiada con su retrato en la serie de Netflix, ya que se muestra que él solo tuvo una relación con ella por despecho y la culpan de ser responsable de finalizar la relación de ‘Luismi‘ con Mariana.

Otra figura que ha señalado que no quedó satisfecho es Roberto Palazuelos, quien señaló que era amigo de Mariana Yazbek, por lo que habría sido incapaz de sembrar la duda en Luis Miguel para que terminara su relación con la fotógrafa.

El actor, representado como ‘Bobby’ en la serie, dijo que no acudió a la boda de la cantante Yuri, que marcó el final de la relación entre ‘Luismi’ y Yazbek, tal como muestra la ficción.