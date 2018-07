Tener una serie que cuente su vida resultó ser lo mejor que le pasó a Luis Miguel en la última década, no solo por la publicidad o por convertirse, junto al recuerdo de su infame padre, en ícono de la cultura popular; sino por el dinero que recibió.

Carlos Bremer, empresario, declaró al diario mexicano Reforma que el cantante recibió más de US$ 5 millones para llevar su vida a la televisión. ¿Por qué sabría él de los negocios de Luis Miguel? Además de ser amigo del cantante, fue nombrado como parte del grupo de hombres de negocios que participó en el rescate financiero del músico, quien a fines del 2015 estuvo en grandes problemas económicos.

"Más les vale que abran bien la cartera porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera Luis Miguel no aceptaría menos de US$ 10 millones, a él le pagaron por la primera temporada más de US$ 5 millones", indicó Bremer a la publicación.

Bremer también se animó a decir que las negociaciones para contratar al actor Diego Boneta para la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", que aún no se confirma, son complicadas. Sostuvo que si el mexicano no acepta, se buscará a otro intérprete.

Boneta, vale resaltar, no se ha pronunciado sobre estas últimas palabras. Además, en una reciente entrevista con el diario El Comercio, contó que aún no hay nada confirmado sobre una nueva tanda de episodios.

El Comercio: Sin caer en spoilers, ¿qué podrías adelantar de la segunda temporada?

"Decirte algo sería una mentira total, porque todavía no hay nada. Cuando terminamos de grabar la primera temporada a finales de marzo y la serie salió en abril, era imposible que se editaran todos los capítulos en un mes. El equipo seguía editando mientras los capítulos salían al aire. Para muchos las vacaciones recién empiezan ahora (risas). Hemos estado trabajando como locos este tiempo. Entonces no se sabe nada. Ahora estamos celebrando. Creo que es importante, como todo, pensar en qué se hizo bien, qué funcionó, qué no y qué pudo estar mejor".

DATO

Puedes ver todos los episodios de "Luis Miguel, la serie" en Telemundo (EE.UU.) y Netflix (Latinoamérica y España).