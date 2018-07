¿Por qué Luis Miguel tiene dos actas de nacimiento?

El cantante Luis Miguel alguna vez "fue" de la capital de México. De hecho, si no se hubiera revelado que nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, seguiría siendo capitalino.

El cantante fue registrado de manera extemporánea en el Distrito Federal el 10 de octubre de 1986, según consta un documento oficial del Registro Civil que el medio mexicano El Universal tiene en su poder.

Fue inscrito por Jaime Camil Garza, empresario y amigo de la familia, quien presentó un poder otorgado por un notario público en Madrid para representar al padre, Luis Gallego Sánchez. En el acta de nacimiento número 4039, expedida en la demarcación Miguel Hidalgo, se afirma que Luis Miguel nació en esa delegación de la capital mexicana.

Hasta el momento, sólo se había hecho pública la existencia de otro registro en México, realizado en Tlalpan al siguiente año, en 13 mayo de 1987, que afirmaba que el cantante había nacido en Veracruz.

Los años álgidos. Según sus biógrafos y lo visto en Luis Miguel, la serie —en la que el cantante funge como productor—, éste se distanció de su madre a finales de 1985, luego de la separación de sus padres.

Marcela Basteri Tarroso regresó a Italia, pero se reunió con Luis Gallego a finales de 1986.

En esa época, Luis Miguel concluyó su relación con EMI Music para firmar con la compañía Warner; esto atrajo dificultades pues la madre debía aprobar el nuevo contrato.

Marcela habría desaparecido entre agosto y septiembre de ese año, poco antes de que Jaime Camil Garza mostrara en México un poder, emitido en Madrid, con el que registró a Luis Miguel como mexicano.

A diferencia de las actas de Puerto Rico y la que lo acredita como veracruzano, en la de 1986 el nombre de su madre está incompleto, pues no consta su segundo apellido.

En 1987, sin saber el paradero de su madre, con dos actas de nacimiento mexicanas y una de Puerto Rico, el cantante debutó en su nuevo sello discográfico (WEA/Warner) lanzando el álbum "Soy como quiero ser".

En la ilegalidad. Antes de recibir la constancia de naturalización, en noviembre de 1991, a manos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, la familia de Luis Miguel tramitó y pudo haber usado esos documentos. Ambos son oficiales, emitidos por el Registro Civil y —al igual que sus dos CURP (Clave Única de Registro de Población)— se hallan todavía en el sistema electrónico del gobierno.

En los códigos civil y penal, incluyendo el de los años 80, se incurre en varios delitos al mentir a la autoridad sobre el lugar de nacimiento de un menor, realizar un doble registro y hacer uso estos documentos.

En 1986, tramitar un acta requería apegarse sólo al "Código Civil para el DF en materia común y federal para toda la República", vigente desde 1928, pues no existía el "Reglamento de Registro Civil" local, promulgado en 2002.

El Diario Oficial publicó, en enero de 1979, un decreto del ex presidente José López Portillo que, en su artículo 55, enfatizaba la obligación que tenían los padres o representantes legales de mostrar pruebas del lugar de nacimiento del menor; lo que incluía documentos y testimonios, incluidos médicos, matronas y sanatorios.

Luis Miguel nació en un hospital extranjero, San Jorge de Santurce. Su primer documento de identidad fue emitido por las autoridades de ese país el 9 de julio de 1970, según consta su primer certificado.

Tener dos actas de nacimiento es común, aseguran expertos consultados. Muchos padres yerran al registrar nuevamente a sus hijos con el fin de cambiar apellidos o lugar de origen.

El registro de un hijo aboga a la buena voluntad ciudadana. El código civil prohíbe a un juez del Registro Civil "hacer inquisición sobre la paternidad”, esto es, juzgar a los padres o representantes “aunque aparezcan sospechosas de falsedad; sin perjuicio de que ésta sea castigada conforme a las prescripciones del Código Penal".

Mentir ante una autoridad constituye un acto ilegal que, en 1986, bajo el antiguo Código Penal —que en el ámbito local se suplió en 2002— era castigado hasta con seis años de prisión y 300 días de multa. A tres décadas, este hecho prescribió y nadie puede ser inculpado.

Para la segunda acta, en donde se le acredita como veracruzano, no acudió Jaime Camil Garza, sino Carlos Julio Ricardo Suárez, comerciante y nuevo representante del padre.

Mostró un poder otorgado en Madrid por el notario Antonio Carrasco García, verificado por un homólogo local, el notario Gerardo Correa.

Mexicano por convicción.

Al menos que exista un juicio de nulidad, las actas subsecuentes no sustutiyen a la primera, por lo que legalmente Luis Miguel sería capitalino de no haberse revelado su origen.

Además de una factible la nacionalidad estadounidense por nacimiento —y española e italiana por parentezco—, el cantante optó por naturalizarse mexicano, país del que se siente parte, como dejó claro en una entrevista televisiva realizada en 1994.

"Los papeles son los papeles, y lo que uno siente es lo que uno siente. Yo me siento mexicano, voy a seguir siendo mexicano, voy a morirme como tal. Ya después, que existan otras versiones, no me afecta".

