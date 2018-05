- / -

Aracely Arámbula, ex esposa de Luis Miguel y con quien tiene dos hijos, dijo no haber visto la serie cuando fue consultada al respecto. Sin embargo, aprovechó para enviar un dardo al cantante, a quien antes había calificado como un "padre ausente". "No tengo ningún mensaje, solamente deseo que le vaya muy bien a la serie porque así se puede poner al día con todo lo que respecta a mis hijos". (Foto: AP)