Luis Miguel: Issabela Camil, el próximo gran amor del cantante en la serie

Hacia finales de la década de los ochenta, Luis Miguel vivió un triángulo amoroso que involucró a Federico de la Madrid, uno de los hijos del ex presidente de México, Miguel de la Madrid y a la actriz mexicana Issabela Camil. Esta parte de la vida del cantante es la que veremos en los próximos capítulos de la serie sobre el astro mexicano.

Federico tuvo una relación con Erika Ellice Sotres Starr, nombre real de Issabela Camil, quien luego sostendría con Luis Miguel uno de los noviazgos más largos que se le han conocido al cantante.

El actor que dará vida a Federico es Israel Amescua e Issabela será interpretada por Camila Sodi.

Amescua relató que en la serie no se verá tanto la amistad de ambos (que, dice, es posible que continúe hasta ahora) sino ese triángulo amoroso.

"Trabajé muy a gusto con Camila, me tocó hacer varias escenas con ella. De hecho, terminando su relación ella se va con él", compartió el actor y se dijo sorprendido por el efecto que ha tenido esta primera temporada (que tendrá 13 capítulos) sobre la vida del cantante.

Camila Sodi, por su parte, reveló cómo fue preparar un personaje de quien en la vida real es su amiga. "Primero le hablé por teléfono y le pedí permiso. '¿Puedo hacerte?'. Y ella me dijo: 'Qué bueno que eres tú'. Luego me junté con ella y le dije: 'No quiero chisme'. A parte, era una historia muy privada. Entonces, si yo era su amiga y no conocía nada, nada más fui a hacer análisis. Y lo primero que hice, la verdad, es que la googlee. Ni modo, hay que usar todas las herramientas", declaró la actriz.

Consultada sobre esta presión que pudo sentir de interpretar a alguien tan cercano, Sodi agregó: "De repente se me prendió el switch y me di cuenta de que estaba haciendo no a mi amiga, sino a la memoria que tiene Luis Miguel de ella filtrada por la pluma de Krauze. Eso me relajó y me cambió".

La versión de Issabela

Issabela Camil se ha mostrado en todo momento muy hermética con la prensa sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel. Consultada sobre cómo la serie plasmará esta etapa de su vida con el cantante, la actriz dijo: "Esa relación en mi vida fue importante, muy fuerte. Duro como seis, siete años. No quiero hablar porque me parece fuera de lugar porque no le incumbe a nadie".

Asimismo, negó que haya colaborado con la historia de "Luis Miguel, la serie" y afirmó que no teme lo que se vea en la serie pues "no tiene nada que ocultar".

"No la veo, no me importa, yo sé lo que viví, lo que pasé, le pueden borrar, añadir, quitar, lo que me importa es lo que yo pasé", finalizó.

Fuente: (El Comercio/El Universal de México)