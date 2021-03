Conforme a los criterios de Saber más

Con las primeras imágenes del trailer oficial de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” en Netflix, las especulaciones sobre los misterios que se quedaron sin resolver y las crisis planteadas en la primera temporada van en aumento.

Pero uno de los episodios de la vida de Luis Miguel que está cobrando mayor interés entre los fanáticos de la serie es la relación sentimental entre el Sol de México y una de las mujeres más famosas y admiradas del mundo: Mariah Carey.

¿CÓMO SE CONOCIERON LUIS MIGUEL Y MARIAH CAREY?

Era 1998 y en aquella época ambos se encontraban en la cumbre de su carrera artística. Luis Miguel disfrutaba el éxito de su disco “Romances” y

daba una serie de conciertos promocionales en el Radio City Music Hall de Nueva York con éxito absoluto.

Amados por el público, las estrellas de la música bajaron del firmamento y coincidieron un día en Aspen, en el condado de Pitkin, Colorado. Esta ciudad suele ser frecuentada por su oferta turística y cultural, muchos famosos toman vacaciones y se relajan esquiando, y a eso mismo llegaron Luis Miguel y Mariah Carey. La intérprete de “Hero” y la pegajosa “All I Want For Christmas Is You”, había terminado una relación con el famoso beisbolista Derek Jeter. Jeter había sido el motivo de su ruptura con el famoso productor discográfico Tommy Mottola, actual esposo de Thalía.

La primera cita, podría decirse, fue arreglada. Según información de Infobae, el agente inmobiliario que arrendó las mansiones donde ambos se instalaron gestionó el encuentro en una elegante cena. No se habían visto antes, pero este primer encuentro fue fulminante para el corazón de Luis Miguel, aunque no lo fue tanto para Mariah quien lo encontró pasado de copas, tal como narra en su autobiografía The meaning of Mariah Carey publicada en septiembre del año pasado.

En este libro, Carey dedica todo un capítulo a la relación con Luis Miguel, el que titula “El Elvis Latino”. Según la cantante, esta primera impresión fue en una situación incómoda, pero su opinión sobre la estrella mexicana fue cambiando poco a poco mientras lo fue conociendo hasta enamorarse de él.

“AHORA TE PUEDES MARCHAR”

Aunque fue una relación reservada acaparó las páginas mediáticas y alimentó la ilusión de miles de fanáticos por ambos lados, pero solo por tres años. En su autobiografía, Carey detalla que después del amor llegaron los problemas entre ambos por múltiples motivos, aquellos propios de las parejas que son estrellas mundiales como la abrumadora vida laboral, pero, principalmente, las heridas del pasado que no lograron sanar.

Si la serie protagonizada por Diego Boneta nos llevó a conocer la dolorosa infancia de Luis Miguel, el libro The meaning of Mariah Carey hizo lo propio con la cantante quien reveló su camino tortuoso cuando era niña. Narra los padecimientos que vivió a manos de su hermana quien presuntamente la sometió a episodios violentos y los problemas emocionales contra los que lucha.

Mariah Carey compartió anécdotas de vida, tristezas y su romance con Luis Miguel en el libro autobiográfico "The meaning of Mariah Carey".

Ambos cargaban el peso de otras épocas, sumado a las infidelidades, la relación se fue desintegrando hasta desaparecer en 2001.

La prensa también especuló que la relación llegó a su fin por celos profesionales y la guerra de egos entre ambos astros de la música.

Pero a pesar de la ruptura el lazo de afecto permaneció entre ambos. Inspirado en el viaje que hicieron juntos a Marruecos, Mariah construyó una habitación en su casa con motivos marroquíes. También, ella le dedicó el disco “Rainbow” en donde inicialmente la canción “After Tonight” estuvo planificada para ser cantada en dúo con Luis Miguel; sin embargo, este se negó a que salga a la luz y quedó fuera del disco.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE INTERPRETARÍA A MARIAH CAREY?

Para el disfrute de los fanáticos, esta relación amorosa estará en la segunda temporada de la serie Luis Miguel que se estrenará el 18 de abril en Netflix. Pero ¿quién hará el papel de Mariah Carey? Recientemente, la prensa ha publicado que la actriz elegida sería la cantante británica Jade Ewen de 33 años. Ella es conocida por haber participado en Eurovisión y en la agrupación musical Sugababes.

Aunque no se ha confirmado su participación oficial de parte de la producción los fanáticos ataron cabos y encontraron en las publicaciones de Ewen en su cuenta de Instagram, los ‘corazones’ de Boneta y su visita a México, que la cantante sería la Mariah Carey de la serie, uno de los más grandes amores del Sol de México.

