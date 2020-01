Luego que Netflix confirmara la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” y a Diego Boneta en el papel estelar, el actor mexicano reveló algunos detalles de la grabación de la primera parte, estrenada en abril de 2018.

El actor de 29 años contó, por ejemplo, cómo la producción y él, resolvieron igualar la icónica sonrisa de Luis Miguel. “Algo que yo había estudiado mucho era la sonrisa... Después de 7 u 8 pruebas se me ocurrió ir con mi ortodoncista, la que me puso brackets y a ella se le ocurre ponerme una resina y en lugar de ser blanca era negra. La tuve de forma permanente por siete u ocho meses. No me la podía quitar”, contó.

Sobre esta tema, Boneta adelantó que en la segunda temporada habrá algunas escenas en las que deberá mostrar la misma sonrisa con el diente separado y en otras no. “Tuvimos que encontrar la mejor manera de resolver eso para no tener que ir todas las noches al dentista a que me lo quiten y me lo pongan”.

“¡SALTE DE MI VIDA!”

En los últimos capítulos de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, el cantante (Boneta) rompe la relación con su padre (Óscar Jaenada) y lo despide con una frase: ¡Salte de mi vida!. El actor contó en esta entrevista con Netflix que esta expresión no estaba escrita en el guión y que fue totalmente improvisada.

“Llegó un punto en el que Beto Hinojosa (el director) antes de hacer las escenas, sobre todo con Oscar y conmigo, dijo: ‘A ver, salgámonos de la parodia. ¿Cuál es la intención del diálogo que está escrito y cómo lo diría tu personaje?’ y en esa escena fue muy duro. Me salió del alma el ‘Salte de mi vida’ y me acuerdo que cuando él me mencionó lo de mi mamá, yo estaba realmente furioso. Y cuando Daniel Krauze, el escritor, vio eso dijo: ‘Yo no lo escribí pero está mil veces mejor’. Fue muy padre como actor poner estas palabras en palabras del personaje”, señaló.

Otra anécdota que narró Boneta de esta primera temporada, fue la vivida en la escena del capítulo 5, en la que conduce con Vicente Tamayo (Roberto Palazuelos). “Después de varios intentos, pusieron a un doble, con el pelo y todo y era chistosísimo”, contó.

Finalmente, Diego Boneta reveló la verdad detrás de todas las escenas de conciertos que mostró la serie. “Todo fue en un foro. Los escenarios iban cambiando conforme las fechas. Ustedes creían que había un show con 50 mil personas cuando en realidad había un público de 150 extras que se iban moviendo...”

Diego Boneta, caracterizado como Luis Miguel.

