Luis Miguel: ¿Qué dijo Lucero sobre la niña que la interpretó en la serie?

En el capítulo nueve de "Luis Miguel, la serie", la aparición del personaje de Lucero generó mucha polémica entre los fans de la ficción de Netflix pues según estos, la actriz que la interpretó no se parecía en nada a la cantante cuando era niña.

En entrevista al programa "Hoy", Lucero habló al respecto y se mostró conforme con la actuación de Corina Acosta, la actriz que le dio vida a la intérprete de "Cuéntame" cuando esta rodó la película "Fiebre de Amor" con Luis Miguel en 1985.

"A mí me pareció bien. Yo siempre pienso que debe ser un trabajo difícil para los productores, directores, el equipo, elegir un cásting. Entonces, hay muchas opiniones. Hay algunos contentos con el personaje, otros no pero yo leí unas declaraciones de la niña que hace el personaje de mí y la vi súper contenta con el rollo de hacer este papel... Me encantó", afirmó Lucero.

Al ser consultada si la interpretación de Corina Acosta le molestó en algún momento, Lucero fue clara en afirmar que nada de lo visto en la serie en lo que a ella se refiere le ha resultado ofensivo.

"No, no hay nada de lo que yo me pueda quejar ni mucho menos. Además, creo yo que lo que a veces se cuenta en algunas historias tiene algunas mezcla con la ficción, con la realidad. Además, no hubo nada en algún momento que fuera ofensivo ni mucho menos, al contrario, para mí es siempre un gusto", agregó.