"Luis Miguel": antes de alejarse de Luisito Rey, el 'Sol' no sabía cuánto ganaba

Cuando Luis Miguel era menor de edad, lo que hiciera su padre con el dinero que ganaba en giras no era la mayor de sus preocupaciones. Eso lo deja claro la serie que Netflix emite semana a semana, pero también una entrevista que el músico dio en los años 80.

Como revela este martes el diario mexicano El Universal, Luis Miguel indicó en 1987, cuando solo tenía 17 años, que no sabía cuánto dinero hacía con sus conciertos o participaciones en comerciales, pues esos eran asuntos que manejaba su padre, Luisito Rey.

"Yo no sé cuánto gano por lo que hago, nunca lo he sabido, ni en las presentaciones ni, en este caso, con los comerciales. Realmente no me interesa ese asunto del dinero, pues mi papá es el que se encarga de administrarme y organizar todo cuando respecto a dinero, yo sólo me concreto a hacer las cosas y las hago con mucho gusto, con entusiasmo, esta carrera para mí es mi mejor pasatiempo" contó el 'Sol' en mayo de 1987.

En la serie de Netflix se aprecia que Luis Miguel no estuvo muy involucrado en sus propios asuntos monetarios, los cuales encargó a Luisito Rey. Eso cambió al descubrir que le robó dinero destinado al pago de impuestos.

En la misma entrevista Luis Miguel se pronunció sobre la cantante Lucero, con la cual había filmado una película. La describió como una "amiga", lo cual se corresponde con las palabras que dio ese mismo año a una fan.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de Luis Miguel los domingos por la noche en Telemundo (Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo).