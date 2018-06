En el capítulo 10 de "Luis Miguel, la serie", el tema "Tengo todo excepto a ti" suena de fondo durante el supuesto y emotivo reencuentro del cantante con su madre, en 1989.

En el que es el momento más dramático del episodio, Luis Miguel, visita el Asilo Psiquiátrico Señora de la Misericordia, ubicado en Islas Canarias, para confirmar si la mujer que está internada en ese lugar desde hace tres años es realmente su madre desaparecida.

Dentro de la habitación, Luis Miguel se acerca poco a poco a esta misteriosa y rubia mujer que está de espaldas a la cámara. Una vez a su lado, este le acomoda el cabello y le acaricia el rostro, dejándonos con la incógnita de saber si se trata o no de Marcela Basteri.

Es ahí cuando "Tengo todo excepto a ti" suena con más fuerza y cierra esta décima entrega de la serie, la misma que antecede al antepenúltimo capítulo de la primera temporada llamado "Marcela" y que se espera pueda resolver el misterio de la desaparición de la italiana.

Pero ¿Es acaso "Tengo todo excepto a ti", un tema compuesto para Marcela Basteri?.

La canción, fue escrita y producida por Juan Carlos Calderón en 1989 y pertenece al álbum "20 Años" de 1990. Es, además, uno de los temas más exitosos de la carrera de Luis Miguel.

Sobre si "Tengo todo excepto a ti" fue escrita pensando en la madre desaparecida del cantante o si es un tema dedicado a ella, no es así. Cuatro años, el mismo Luis Miguel se encargaría de desmentir este rumor. Además, si analizamos la letra, podemos deducir claramente que se habla de un amor de pareja.

"YO SE QUE VOLVERAS"

En 1994, Luis Miguel publica "Segundo romance", su segundo disco de boleros, el cual incluía el tema "Yo sé que volverás". Entrevistado ese mismo año por la revista mexicana "Eres", el cantante revela que es este tema de Armando Manzanero el único tema que le dedica a Marcela.

"Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, la canción es: "Yo sé que volverás". Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue", reveló el intérprete.