"Luis Miguel, la serie": ¿Qué pasó con Marcela Basteri?

A lo largo de toda la temporada, "Luis Miguel, la serie" ha dejado en suspenso a sus espectadores que desean saber qué pasó con la desaparecida Marcela Basteri, madre del protagonista. ¿El más reciente episodio por fin ofrece respuestas?

En el final de temporada de "Luis Miguel", Marcela Basteri (Anna Favella) va a la casa de Las Matas para reunirse con su hijo. Ella desconoce que no encontrará allí a su primogénito, solo a Luisito Rey (Oscar Jaenada), quien la recibe con una sonrisa desconcertante.

Marcela entra a la casa. Lo que ocurre después se desconoce, pero años después Luisito Rey da pistas de lo sucedido. En resumen, no se trata de nada bueno y solo Tito, su primo, sabría lo que ocurrió con la madre de Luis Miguel.

Años más tarde, en su último día de vida, Luisito Rey le pide a Tito no contarle a Luis Miguel qué pasó con Marcela, pues se trata de algo que el moribundo debe hacer por sí mismo. A la hora de la hora, cuando el 'Sol' está junto a él, no le da una respuesta clara.

"Tú ya sabes dónde está", es la única respuesta que le da Luisito Rey a su hijo. Momentos después, fallece. ¿Qué significan estas palabras? De acuerdo a varios usuarios de redes sociales, ello indicaría que la madre de 'Luismi' sigue en Las Matas. Enterrada.

Manden a CSI a esta casa 🏡 aquí está Marcela Basteri enterrada en el patio #LuisMigueLaSerie pic.twitter.com/IPHhmrxbnP — coñooo micky (@iDigoxina) 16 de julio de 2018

La serie de Luis Miguel no terminó allí, pues el mánager Hugo López llega con un sobre bajo el brazo donde asegura tener la investigación del Mossad sobre la desaparición de Marcela. "Encontraron a tu madre", dice López. ¿Dónde está? ¿Sigue viva? No lo sabemos, pues entonces aparecen los créditos. Habrá que esperar a la segunda temporada (no confirmada) para obtener la respuesta.