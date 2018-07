"Luis Miguel, la serie": 10 claves pendientes de resolver en el final | FOTOS

Este domingo el fenómeno televisivo del momento llega a su fin. "Luis Miguel, la serie", producción de Telemundo y Netflix, podría resolver varios misterios en torno a la vida del cantante. En cada capítulo, la historia ha confirmado rumores y el episodio 13 no sería distinto. A propósito, repasamos algunos detalles que podrían marcar el esperado capítulo.

1. La salud de Hugo López

Mientras se acerca el final, "Luis Miguel, la serie" se aproxima cada vez más a 1992, año en que falleció el padre del artista. No obstante, en 1993 ocurrió otra muerte: la de Hugo López, su mánager. Es posible que la serie, en su episodio final, se enfoque en la salud del hombre del espectáculo.

2. El final de Luisito Rey

Desprestigiado, sin dinero, sin dignidad y mucho menos el cariño de sus hijos, Luisito Rey está próximo a morir. Una posibilidad es que lo veamos en sus últimos momentos de vida. La versión oficial es que una neumonía se lo llevó de este mundo, pero según rumores dicho mal fue consecuencia del SIDA.

3. El concierto completo

"Luis Miguel, la serie" empezó con una escena en la que el cantante se entera del fallecimiento de su padre. Ante la noticia, el 'Sol' se comporta como si nada hubiera pasado, sale al escenario y conquista al público. Pero hay algo más en dicho momento: en la vida real, el cantante ofreció un discurso donde se muestra muy afectado.

Palabras de Luis Miguel durante show en Buenos Aires en 1992. (Fuente: YouTube)

4. El romance se acaba

Enterarse que Luis Miguel tuvo una hija a la que no reconoció sería el motivo que lleve Isabella Camil separarse del músico. La relación empezó de manera complicada, pues ella tenía otro novio, y podría acabar también en líos.

5. La hija negada

Oficialmente, el primer encuentro de Luis Miguel con Michelle Salas, su hija no reconocida, fue en 2008. Ella nació en 1989 y, como muestra la serie, el cantante se desentendió de ella. Aun así, es posible que la entonces niña haya tenido un encuentro con el músico.

6. ¿Luis Miguel se reencontrará con Marcela?

Puede que Diego Boneta ya haya resuelto este misterio con una publicación en Instagram, pero la serie aún podría guardarse una sorpresa final. Luis Miguel, el su periplo para hallar a Marcela Basteri, podría verla por una última vez.

7. ¿Tito hará algo más?

Al filtrar la verdadera nacionalidad del cantante a los medios, Tito se reveló como uno de los mayores enemigos de Luis Miguel. Despechado por el desprecio de su hermano y rechazado por el 'Sol', Tito podría continuar su conducta errática.

8. ¿Luisito Rey caerá más bajo?

En cada episodio de la serie, el padre de Luis Miguel ha hecho algo despreciable y puede que el episodio final no sea la excepción. Desesperado por su oscuro futuro, el productor podría cumplir la amenaza de matar a Marcela Basteri.

9. El destino de la madre

Hasta ahora, la serie no ha revelado qué pasó con la madre de Luis Miguel. Solo hay algo claro: fue vista por última vez en Las Matas (España), donde se reunió con el infame Luisito Rey. En la serie el Mossad busca descubrir qué pasó con la madre del 'Sol' y el hallazgo podría ser trágico.

10. ¿Habrá segunda temporada?

Hasta el momento, Telemundo y Netflix no han confirmado la producción de una segunda temporada, pero eso podría cambiar. No sería descabellado imaginar una escena post créditos donde se anuncia, al mejor estilo de las películas de Marvel Studios, que Luis Miguel volverá. Si eso no ocurre, no culpes a la noche.