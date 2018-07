"Luis Miguel, la serie": un balance de la primera temporada | El Veredicto

Durante trece domingos hemos visto como la sombría intimidad de "El Sol de México", Luis Miguel, se revela como un eclipse. Un culebrón con la suficiente carga de melodrama que ha mantenido enganchados a miles a la plataforma Netflix.

ATENCIÓN: SPOILERS

"Luis Miguel, la serie" ha terminado con un final que nos imaginábamos, pero que a pesar de ello no lo queríamos creer. Teníamos la esperanza de que en esta primera temporada se revele por fin el paradero de la madre del cantante, Marcela Basteri, desaparecida desde los años ochenta.

En vez de ello, hemos visto a Luis Miguel vengarse de lo que su padre le hizo, haciendo una serie que relata sus miserias y sus abusos. Pues sí, la producción protagonizada por Diego Boneta ha convertido a Luisito Rey en un villano odiado, pero a la vez inolvidable. ¿Podrá sobrevivir la serie sin su personaje? Lo dudamos, ya que el acierto -y el error- de "Luis Miguel, la serie" está en haber hecho un personaje tan sólido e imprescindible para la trama.

La bioserie termina sugiriendo que Luisito Rey está involucrado en la muerte de Marcela. Es Rey quien la vio por última vez, y luego no se supo más de ella. Para el periodista Javier León Herrera, autor de la biografía autorizada de Luis Miguel, Basteri "murió por causas no naturales". La producción muestra que la mujer de origen italiano era víctima de violencia doméstica, lo que habría terminado en un feminicidio. El capítulo final no confirma cuál fue su paradero: el manipulador padre fallece y se lleva el secreto a la tumba, pero Luis Miguel tendrá la oportunidad de saberlo gracias al trabajo de investigación de la agencia secreta israelí Mossad. Se espera que el misterio se resuelva a inicios de la segunda temporada aún sin fecha de estreno. La búsqueda de Marcela debe terminar, pues ha sido un recurso demasiado utilizado en la historia.

La serie es oportuna por varias razones: en Iberoámerica se informan todos los días sobre casos de violencia contra las mujeres. Luisito Rey simboliza la impunidad y la falta de justicia para ellas. Marcela es maltratada constantemente, pero su victimario nunca es castigado…hasta el día de su muerte. Esta parece más una liberación de sus delitos, y es por ello que Luis Miguel se muestra tan impotente.

También es una buena oportunidad para darle brillo a la carrera de "El Sol", tan venida a menos en los últimos años. Sin éxitos en la radio, ni discos en fase de producción, la interpretación y la voz de Boneta en la serie ha devuelto sus canciones más populares a los charts, siendo Luis Miguel uno de los artistas en español más escuchados en la plataforma Spotify desde el lanzamiento de la serie.

Por último, es una oportunidad para reivindicarse como persona. Si Luisito Rey fue un mal padre, Luis Miguel no es mejor. Con una hija que se tardó en reconocer, y con dos hijos más que reclaman una pensión, el cantante parece justificar su excesos y malas decisiones a una infancia llena de abusos. Solo Luis Miguel podrá aprovechar esta catarsis exhibida en la pantalla chica para cerrar heridas.