Luis Miguel: 'Lucerito' de la serie revela detalles de su personaje

En medio de toda la expectativa que ha generado "Luis Miguel, la serie" y cuando solo quedan cinco capítulos por ser lanzados, aún hay pasajes de la vida del cantante que involucran a otros artistas. El capítulo de este domingo contará la parte de su vida en que el 'Sol' grabó al lado de Lucero la canción "Todo el amor del mundo" para la película "Fiebre de amor", lanzada en 1985.

En una entrevista con "El Universal", Corina Acosta, quien será la encargada de interpretar a la cantante cuando era joven, dijo estar sumamente nerviosa por saber la reacción que su interpretación generará en la intérprete de "Electricidad".

"Estoy muy nerviosa por su reacción pero espero que sea bueno todo. No he tomado tantas clases de actuación, por eso creo que obviamente las clases te dan mucha técnica, sabiduría y seguridad. Conforme a lo que iba aprendiendo en el transcurso de mi corta trayectoria fui más o menos armando el personaje para poder interpretar de la mejor manera a Lucero. Además, ella es muy coqueta y creo que eso es lo que más me costó trabajo, el ser tan coqueta como ella", dijo.

La actriz de 15 años dijo que aunque no pudo conocer a Luis Miguel en persona, estaba contenta de haber escuchado por parte de un miembro de la producción que su papel le había convencido.

"Por ahí escuché que Luis Miguel había aprobado a todos y a la mayoría de los actores, y que cuando me vio dijo que me quería para Lucerito, pero no he tenido contacto directo yo con él. Yo di lo mejor de mí para que la gente esté bien con este proyecto y que haya críticas buenas", continuó.

Corina Acosta, quien participó cinco años atrás en "La Academia Kids", dijo que la grabación del tema "Todo el amor del mundo" fue muy sencilla y adelantó que así como espera hacerse de un lugar en el mundo de la actuación.

"Todo el amor del mundo", tema de Lucerito y Luis Miguel. (Fuente: YouTube)

"Fue muy rápido, la verdad. Yo entré al estudio y en dos tomas ya teníamos la canción. Hicimos una y dijeron 'quedó perfecta pero vamos a hacer otra por si acaso', entonces grabé dos veces la canción, que de hecho es un tono arriba entonces está súper aguda", agregó.

LANZARÁ DISCO

La joven mexicana comentó que está en proceso de producción de un disco. "Estoy grabando algunas canciones originales, probablemente también se incluyan algunos covers y me voy a seguir preparando tanto en mi carrera en la música como en la actuación. Después de eso espero que lleguen muchos más proyectos para poder participar en ellos", concluyó.

(Fuente: El Universal de México)