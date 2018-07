"Luis Miguel, la serie": ella es la hija de Luis Miguel en la ficción

El capículo 13 de "Luis Miguel, la serie" abordó la paternidad del cantante mexicano. 'El Sol' tuvo una conversación con su mánager y amigo Hugo López sobre qué hacer.

Erika, la novia de Luis Miguel en 1991, al enterarse que él tiene una hija no reconocida decide ir a buscarla.

En la serie, Erika consigue una foto y se la muestra a Luis Miguel para que reflexione y decida conocerla. Luismi no tiene claro qué hacer, él dice que no es su hija y que por eso no la quiera conocer. "Es igualita a ti, me oíste", añade la actriz.

En otra escena, Luis Miguel va a conversar con Hugo López, y le muestra la foto. "¡Qué linda es! Hasta se parece a ti", agrega el argentino. "¿Por qué? ¿Por qué tenemos el mismo color de cabello?", responde el cantante.

La niña que hace de Michelle Salas en la ficción de Luis Miguel. (Foto: Netflix)

"¿Mismo color de pelo? Mismos ojos, hasta los mismo dientes", añade López. "No sé qué hacer", indica la estrella mexicana. El manager le pide que la vaya a ver. Luismi no está seguro de que eso sea una buena idea: "¿y si es mía qué hago?".

"¿Sabes a cuántos nos gustaría tener ese problema?", responde el argentino ante el desatinado comentario de Luismi. El cantante le pide disculpas.

"Yo lo que te puedo decir es que la vida se esfuma. Se esfuma. La plata, la carrera, los discos, la fama, todo eso se va. Lo que nos queda es la gente que nos quiere. Hazme caso", reflexiona López. "Además, vas a ser buen papá", añade. La escena termina con una sonrisa de Luis Miguel y con la interrogante de si la conocerá.