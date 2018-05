Luis Miguel: serie revive la controversia por la verdadera nacionalidad del cantante

El Sol de México en realidad nació en Puerto Rico. A estas alturas de la carrera de Luis Miguel, no se trata de un gran secreto. El por qué su padre mintió sobre su nacionalidad y, sobre todo, cómo consiguió los papeles para asegurar por muchos años que el pequeño era más veracruzano que un jalapeño, son las razones que generan especulaciones hasta el día de hoy.

El cuarto episodio de "Luis Miguel, la serie", producción que emiten todos los domingos Telemundo (para Estados Unidos) y Netflix (para América Latina), ha abordado el tema.

En la ficción, Luis Miguel está preparándose para lanzar su primer disco y los asesores de imagen están buscando definir su personalidad artística con un seudónimo. Por la nacionalidad de su padre y su peculiar acento, dan por hecho que el niño también es español y proponen bautizarlo como "Micky, el galleguito dorado" o "Luis Miguel, la luz de Cádiz".

Es Luis Rey, interpretado por Óscar Jaenada, el que afirma, para sorpresa de su hermano y de su asistente, que "Luis Miguel nació en Veracruz y es mexicano".

Al cierre de la escena, el Luis Rey de la ficción explica: "Yo quiero que el niño triunfe en México y no que le pongan una camisa de lunares y a tocar palmas como me tuvieron a mí".

En la vida real, la historia parece ser más complicada.

MENTIRAS Y ¿SOBORNOS?

Un video compilatorio en YouTube nos permite hacernos una idea de la cantidad de veces que Luis Miguel, desde su niñez hasta los inicios de su juventud, afirmó que nació en Veracruz:

La mentira podría haber sido sostenida hasta el fin de los días de Luis Miguel de no ser porque, con su popularidad, llegó el creciente interés de la prensa en su vida. Así, en 1992, según queda constancia en un cable de la agencia española EFE cargado en la web por "El Tiempo" de Colombia, se descubrió la farsa.

"El parto de Luis Miguel tuvo lugar el 19 de abril de 1970 en el hospital San Jorge de Santurce, sector de San Juan de Puerto Rico.

El director de la revista 'Vea', Nelson del Castillo, presentó un recurso legal para que la oficina del Registro Demográfico le dé acceso al acta de ese nacimiento", se indica en el citado artículo, que hace hincapié en los obstáculos que tuvo la publicación para acceder a los documentos.

Los padres de Luis Miguel vivían entonces en Puerto Rico debido a compromisos artísticos de Rey con el productor puertorriqueño Alfred D. Herger, quien, aunque en 1992 no quiso hablar al respecto, recientemente confirmó la trampa: Luis Rey pagó una acta de nacimiento falsa en México a un médico porque no quería que se supiera que su hijo había nacido en Puerto Rico.

De acuerdo al testimonio del D. Herger, él mismo le propuso a Rey que Luis Miguel naciera en Puerto Rico porque de esa manera también tendría la nacionalidad estadounidense.

El promotor puertorriqueño fue todavía más crítico con Luis Rey y aseguró que este era capaz de cualquier cosa por dinero. En su muy comentada entrevista con Telemundo, se mostró convencido sobre el triste destino de Marcela Rey, la madre de Luis Miguel.

"Yo creo que Marcela falleció por una obra de su ex esposo, Luisito Rey. Él era capaz de cualquier cosa, especialmente si había dinero. A Luis Miguel no le pasó el dinero que había ganado. Todas esas cosas tienen que salir en esa serie que ahora está supervisando, porque si no sería solo una novelita", afirmó el empresario.

Por la cantidad de episodios turbios que hasta ahora ha tocado la ficción, todo parece indicar que más de una verdad saldrá a la luz.