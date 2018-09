"Luis Miguel, la serie": polémica por iniciación sexual del 'Sol'

El octavo capítulo de "Luis Miguel, la serie" dio por cierta la versión de la periodista Claudia de Icaza sobre la intervención de Luis Rey para que su hijo perdiera la virginidad a temprana edad.

En la escena que ha despertado polémica en las redes sociales, 'El Sol', interpretado en su adolescencia por el actor Luis de la Rosa, es sorprendido por su padre, quien contrata a una prostituta para el muchacho durante una gira.

En el libro "El gran solitario" (1994), que motivó una demanda por parte del cantante, De Icaza citaba el testimonio del director musical Peque Rossino, antiguo colaborador del artista.

De acuerdo a este testimonio, Luis Miguel tenía 13 años cuando su padre lo forzó a tener el encuentro íntimo que, según De Icaza, resultó traumático para el joven.

"Luis Miguel iba a grabar el disco 'Decídete' y hay una escena de un video donde se quita la camisa. A Luis Rey se le ocurrió que si Luis Miguel iba a cantar una canción con una connotación sexual, pues el niño tenía que ir a tener una relación sexual para saber de lo que estaba cantando", declaró De Icaza.

Claudia de Icaza y sus revelaciones sobre Luis Miguel y su padre Luis Rey. (Fuente: YouTube)

Recientemente, Lucía Méndez, ex pareja de Luis Miguel, afirmó que la primera experiencia sexual del cantante fue temprana se dio "mucho tiempo antes" de que se conocieran, cuando él tenía 17 años.

La estrella de la TV mexicana explicó también que cuando lo conoció, este le mintió sobre su verdadera edad.

"Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Pero mira yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo mi respeto y humildad lo digo a mis 30 años, en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos", afirmó, según citó el "Huffington Post" en su edición hispana.