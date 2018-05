Luis Miguel: ¿A qué famoso grupo mexicano vistió Marcela Basteri? 

En el quinto capítulo de "Luis Miguel, la serie" observa que, durante los primeros meses de ascenso de 'El sol', en 1981, su madre Marcela Basteri, buena para diseñar y crear el vestuario de su hijo, también comenzó a crear atuendos para otros.

Con el fin de obtener ingresos extras y alentada por su amiga Rosy, Marcela se encargó más tarde de diseñar el vestuario de una joven banda de niños, ¿pero quiénes eran estos pequeños?

Los Timbiriche en escena de "Luis Miguel, la serie". (Foto: Captura de pantalla/ Netflix)

La respuesta es clara: Timbiriche, banda infantil que debutó el 30 de abril de 1982 en Siempre en domingo -show en el que un año antes fue presentado por primera vez Luis Miguel- y que desde un año antes se comenzó a formar y crear la imagen de los pequeños.

En el capítulo de este domingo se observó que Luis de Llano Macedo, creador del concepto juvenil, da la aprobación a Marcela para crear todo el vestuario con el que Timbiriche iniciaría una gira por latinoamérica en aquel año.

Marcela Basteri, la madre del cantante Luis Miguel, fue vista por última vez en 1986. Su desaparición, que no tiene justificación oficial hasta la fecha, ha motivado rumores. Desde muerte por intervención del narcotráfico hasta internamiento por problemas psiquiátricos.

En reciente entrevista, el promotor puertorriqueño Alfred D. Herger, quien trabajó con Luis Rey, aseguró que este estuvo involucrado en el dramático desenlace de Basteri.

"Yo creo que Marcela falleció por una obra de su ex esposo, Luisito Rey. Él era capaz de cualquier cosa, especialmente si había dinero. A Luis Miguel no le pasó el dinero que había ganado. Todas esas cosas tienen que salir en esa serie que ahora está supervisando, porque si no sería solo una novelita", afirmó el empresario.



(Fuente: El Universal de México, GDA/ El Comercio)