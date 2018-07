El conductor argentino Marcelo Tinelli fue el primero en tener en vivo en su set al cantante Luis Miguel, 72 horas después del fallecimiento de su padre Luisito Rey en España.

Según muestra un video replicado por el propio Tinelli en Twitter, Luis Miguel se presentó en el programa "Ritmo de la noche" con su disco de boleros "Romance", interpretando temas como "Cuando vuelva a tu lado", "No sé tú", "Inolvidable" y "Contigo a la distancia".

"Más allá de todo el cariño que te ha demostrado la gente en Argentina, este es un excelente momento para decirte que te queremos más que nunca, queremos estar a tu lado, y muchísima fuerza, en serio", se escucha decir a Tinelli en la entrevista.

Luis Miguel y Marcelo Tinelli, en "Ritmo de la noche" (1992)

"Estamos con vos y te reconocemos por todo. Este es el cariño de la gente, te queremos transmitir toda nuestra buena onda y nuestro empuje, porque sé que vos lo tenés. Sos un luchador", continúa el argentino.

Visiblemente emocionado por la bienvenida del público, Luis Miguel agradeció a sus seguidores: "Muchas gracias. Lo único que realmente me queda es agradecer profundamente el cariño de la gente, porque para mí el cariño de la gente hoy por hoy es lo más importante. Gracias a todos, los quiero mucho".

Marcelo Tinelli aseguró en Twitter que quiere tener al divo mexicano nuevamente en su programa: "Como me gustaría volver a tenerlo a Luis Miguel en nuestro programa. Lo adoro. Y amo la serie de Luis Miguel. Me muero de emoción si me ponen en la segunda temporada", indicó.

Según señalan los biógrafos del artista, Luis Miguel quería continuar con sus shows pendientes, a pesar de la pérdida. Por eso, tras la cremación de los restos de Luisito Rey, el "Sol" voló a Buenos Aires, la ciudad donde se conocieron sus padres, según indicó el artista en el programa.