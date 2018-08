La serie biográfica de Luis Miguel ha levantado una enorme polvareda entre la farándula mexicana y no han sido pocos quienes han señalado que esta es imprecisa. Uno de los más inconformes con la forma en la que fue retratado ha sido el actor Roberto Palazuelos.

El artista fue amigo de la juventud de 'El Sol de México' y en la producción es retratado como 'Bobby'. Tan fastidiado ha quedado Palazuelos con su retrato y con los insultos que ha recibido a causa de este que no en más de una ocasión ha mostrado su malestar de forma sumamente elocuente.

La galería que acompaña a esta nota recoge algunas de estas declaraciones, en las que el 'Diamante negro' se ha ha mostrado sumamente crítico e incluso despectivo con Luis Miguel.

"Me humillaron de una manera muy corriente. Me hicieron decir cosas de su mamá que yo jamás le diría (a Luis Miguel), porque su mamá era un amor conmigo de niñito", contó Palazuelos a la revista "Clase" en julio.

Según el actor, su distanciamiento con 'Luismi' no tiene ninguna semejanza con la discusión que mostró la serie.

"Nunca tuve una pelea con él, nada más lo dejé de ver. También se peleó con todos sus amigos", dijo a la publicación, parte de El Universal. De hecho, Palazuelos señala que la tan comentada frase de Diego Boneta, intérprete de Luis Miguel en la serie, poco tiene que ver con la forma en la que él veía a su antiguo amigo.

"Yo te voy a decir una cosa, en la serie dice que 'nunca serás como yo', pues claro que nunca voy a ser como él, porque yo vengo de una familia de muchísimo abolengo, yo soy Roberto Palazuelos IV y mi hijo es Roberto Palazuelos V en línea directa", señaló a El Universal.

Más adelante, el 'Diamante negro' hablaría sobre los problemas económicos de 'El Sol' durante su niñez y las circunstancias en las que lo conoció.

"Yo a Luis Miguel lo conozco porque era mi vecino en una (residencial) privada San Jerónimo. Nosotros lo vimos llegar y no tenía ni ropa cuando llegó, de lo mal que estaba económicamente. Leonardo García, el hijo de Andrés García le regaló unos 'pants' (zapatillas) para que se pusiera. Así lo conocí yo", dijo el actor.

LOS AÑOS DE ESCASEZ

Los comentarios de Roberto Palazuelos irían más allá, pues en "Luis Miguel, la serie" se le acusaba de ser un vividor y frecuentemente se le retrataba en la casa del cantante. "La casa de Luis Miguel es una casa de cuarto de servicio al lado de mi familia en Acapulco", contó a la revista "Clase".

La producción de Netflix y Telemundo también mostraba a su protagonista reclamándole a 'Bobby' que lo había llevado en su avión "por todo el mundo". El 'Diamante' desmintió esa versión y dijo que el grupo de amigos en el que se movían hizo muchos viajes, pero que estos fueron casi siempre dentro de México y que el no viajaba en el avión de Luis Miguel.

"De repente nos juntábamos en el antro o en las fiestas, de repente viajábamos todos, en distintos aviones, porque Federico y Gerardo (hijos de Miguel de la Madrid), cada quien tenía su avión. Pero ni Federico ni yo viajábamos en el avión de Micky, porque era súper 'chafa' (de mala calidad)".

Asimismo, Palazuelos sostuvo que Luis Miguel no era muy bien visto entre la clase más acomodada de México debido a su condición de artista.

"Vengo de un nivel socioeconómico que es el más alto de México, siempre me he codeado con la gente más exitosa de este país, no es como algo nuevo. De hecho a Luis Miguel siempre lo veían mal por ser artista. Todos ellos, los 'top', siempre lo veían así como 'el artistilla'".

"Toda mi vida he defendido a Luis Miguel". "Siempre he sido discreto, moderado y he callado las cosas que sé, ¿y ahora el sale humillándome a mí?", sostuvo el actor.

"No, Micky. Está bien si eres una superestrella y todo lo que quieras, pero no pisotees a la gente que te quiso, no pisotees a la gente que fue algo importante en tu vida. No sé si él lo sabía o no, pero a mí me duele", añadió Palazuelos.

Paralelamente, el 'Diamante negro' también se dio tiempo para hablar de Luisito Rey, el polémico padre de 'Luismi' y gran villano de la serie. A decir de el actor, la descripción de Rey no es del todo precisa en la producción de Telemundo y Netflix.

"Luisito no era así. Sí era muy duro con Luis Miguel, lo traía de aquí a allá, lo explotaba, sí le dio para que aguantara, lo alejó de su mamá... Pero todo eso no le quita a Luis Rey su impresionante carisma, su impresionante simpatía. Era un chaparrito divertidísimo, tipazo".

En otra aparición pública, Palazuelos sostuvo que la serie biográfica de Luis Miguel muestra muy poco de la vida licenciosa del cantante y su grupo de amigos durante sus días de juventud.

"Micky a esa edad era un 'padrotatazazo' (...) fue una generación de muchísimo pop, lo que vean ahí no es nada de cómo nos la pasábamos", "Miembros al Aire".

No obstante, lo que parece incomodar más a Palazuelos es que "Luis Miguel, la serie" ha generado que él e incluso su familia reciban insultos de extraños.

"Sí me molestó, porque me llegan un chorro de insultos por Twitter, por Instagram y se meten hasta con mi hijo (...); ¿qué quiere?, ¿echarme de enemigo? Se va a echar el peor enemigo de su vida. Si no me da una disculpa pública en el futuro , va a ser mi enemigo", explicó Palazuelos al programa "Ventaneando".