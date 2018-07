"Luis Miguel, la serie": productora niega rumores de segunda temporada

Pese a que el final de "Luis Miguel, la serie" dejó abierta la posibilidad de que habría una segunda temporada, la productora ejecutiva asegura que las versiones que aseguran que eso es un hecho, son solo rumores por ahora.

“Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no está bien fundamentadas”, dijo la mexicana Carla González sobre la serie de Telemundo y Netflix que finalizó el pasado 15 de julio.

González, quien es presidenta de desarrollo en la productora Gato Grande, pidió desmentir a aquellos que han afirmado que ya hay planes para una segunda parte de la exitosa producción que ha dejado en suspenso a los fanáticos del ‘Sol de México’.

“Eso es totalmente falso”, dijo en una entrevista telefónica con la agencia The Associated Press desde Los Ángeles. “Si no lo escuchan de la plataforma que transmitiría la segunda temporada o de Gato Grande, esas notas no son ciertas”, agregó.

Lo que sí es real es que la serie protagonizada por Diego Boneta causó sensación no solo en México sino en toda Latinoamérica y convirtió al padre de Luis Miguel, Luisito Rey (interpretado por el español Oscar Jaenada), en el villano más odiado de los últimos meses.

“Competíamos contra cada episodio, había cierta expectativa que cada episodio establecía y si algún episodio gustaba más o menos el pulso se iba sintiendo toda la semana”, manifestó González.

Por ahora tampoco se sabe si esa posible segunda temporada mantendrá el formato de estreno semanal o se lanzará completa. “Nosotros como empresa somos dueños de la propiedad, dueños de los derechos, junto con Luis Miguel por supuesto, pero la decisión de cómo y cuándo se transmite es de la plataforma que la tenga”, dijo.