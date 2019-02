"Luis Miguel, la serie 2": "Están listos mis abogados", advierte Aracely Arámbula 

Aracely Arámbula aclaró que su vida y la de sus hijos no será ficcionada en una posible segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". El video está disponible en la cuenta de Facebook del programa "Hoy".

"Que lista ni que lista, ya están listos mis abogados. Ellos son los que van a estar listos… No, no vamos a salir en esa serie. No está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos, y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturben porque no hay necesidad. El señor (Luis Miguel) canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que para empezar no le gusta hablar de esa vida”, declaró la actriz en su encuentro con la prensa durante la premier de la versión mexicana de la película "La boda de mi mejor amigo".

Arámbula, quien se mostró muy bromista con los medios, agregó que no le interesa salir en la mencionada bioserie del cantante y defendió la privacidad de Daniel y Miguel, los hijos que tuvo con el intérprete mexicano.

"A mí me encantaría que no nos saquen, porque no nos interesa salir. A mí no me interesa, yo tengo mi carrera, y no me interesa que expongan a mis hijos, porque son menores de edad, y no tendrían por qué exponerlos. Que saquen hasta antes de que me conoció y listo, será un éxito también", agregó la actriz quien bromeó cuando los reporteros le dijeron que su historia con el cantante había la mejor en la vida de este. "Como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo".

Sobre la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, esta aún no se confirma. Entre las muchas especulaciones alrededor de ella, se dice que la historia de una nueva etapa de la ficción sobre la vida del cantante giraría sobre la vida adulta del 'Sol de México'. Es decir, sus sonados noviazgos con Daisy Fuentes, Myrka Dellanos, Mariah Carey y Aracely Arámbula.