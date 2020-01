Luis Miguel la serie Temporada 2: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores y personajes | La historia de Luis Miguel no termina con la muerte de su padre. De hecho, la vida del ‘Sol de México’ se torna aún más oscura conforme pasan los años. Por eso no es raro que Netflix anunciara la renovación de “Luis Miguel, la serie” para una segunda temporada, siempre con Diego Boneta en la piel del artista.

Tras meses de negociaciones entre la producción y ‘Micky’, Netflix confirmó el 7 de enero la realización de una segunda entrega de la biopic, donde serán exploradas las dificultades que enfrenta el cantante para balancear su vida familiar y profesional tras el fallecimiento de Luisito Rey y la aparición de la primera pista real sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri.

Los nuevos episodios de la serie, que es una producción de Gato Grande Producciones y MGM Television Group para Netflix, aún no tienen fecha de estreno, aunque la compañía prometió que llegarían a su plataforma este mismo 2020. Las grabaciones comenzarán en febrero en Ciudad de México (México), con Boneta ahora sujeto a la responsabilidad de caracterizar a Luis Miguel en dos líneas de tiempo distintas: de joven y adulto.

LA RENOVACIÓN DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”

"Tras el gran éxito de la serie, esta nueva temporada estará disponible en Netflix a nivel mundial a partir del 2020. Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes”, informó Rodrigo Mazón, vicepresidente de Adquisición de Contenido para América Latina y España de Netflix, a través de un comunicado.

El mismo día, Netflix compartió un primer avance, donde se deja en evidencia la transformación de Boneta para interpretar al Luis Miguel adulto.

Diego Boneta por partida doble. Es Luis Miguel de joven, pero también de adulto (Foto: Luis Miguel, la serie / Netflix)

"El éxito de la primera temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ fue increíblemente gratificante, pues subrayó el apetito de las audiencias ltinas por ver sus historias en pantalla, contadas auténticamente”, comentó Carla González Vargas, presidenta de Gato Grande Productions. “Estamos entusiasmados de regresar para la segunda temporada con MGM y Netflix, y no podemos esperar para profundizar en la extraordinaria vida de Luis Miguel y su dramático ascenso al estrellato”.

“'Luis Miguel’ es una de las series de Netflix más vista en Latinoamérica. El público estará muy contento con la continuación de la historia de uno de los intérpretes más queridos del mundo", agregó Mark Burnett, presidente global de MGM Television Group.

Como en el comunicado se indicó que Netflix se encargará de la distribución mundial de la segunda temporada de la biopic, Telemundo ya no emitirá la serie en Estados Unidos.

Hasta antes de esta confirmación, la suerte de “Luis Miguel, la serie” era un misterio. Incluso se dijo que el ‘Sol’ no había aprobado la realización de una segunda parte, debido a que no había quedado contento con ciertas licencias que se tomó la ficción. El mismo Boneta había reconocido en octubre pasado que no sabía qué pasaría finalmente.

Eso sí, en julio de 2018, un año después del final de la primera temporada, Miguel Alemán Magnani, productor de Gato Grande y uno de los mejores amigos de Luis Miguel, había dicho que sí habría más capítulos, aunque se equivocó en las fechas.

“Luis Miguel acaba de terminar una gira muy importante por Estados Unidos. Está descansando y ahorita empieza a revisar muy fuerte todos los capítulos de la serie 2. Empiezan a grabar a fin de año... El primer trimestre del año que entra vamos a empezar (al aire)”, declaró al diario Reforma.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

En ‘No me puedes dejar así’ (1x13), último episodio de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie", cuando el ‘Sol de México’ da un concierto en Paraguay, recibe la noticia de que su padre está hospitalizado y en peligro de muerte. Al principio, el cantante se rehúsa a saber más sobre su progenitor, pero pronto se da cuenta que podría ser su última oportunidad de conocer el paradero de su madre. No obstante, Luisito Rey se lleva todo lo que esconde a la tumba.

Sin esperanzas, ‘Luismi’ se retira, pero bastante pronto el alma le vuelve al cuerpo: Hugo López, su mánager, le entrega un sobre con información recopilada por el Mossad: “La encontraron, encontraron a tu madre”, le dice.

Cuando habló largo y tendido con la prensa mexicana, Magnani señaló que en los nuevos episodios de “Luis Miguel, la serie” serán abordados temas igual de fuertes que los explorados en la primera entrega. “Yo espero que (la segunda parte) venga igual, porque es una continuidad, con cosas muy importantes, temas importantes e igual de fuertes, de difíciles”.

“Es todo lo que sigue siendo la vida de una estrella, que ya no hay muchas, y conocer cómo es difícil ese balance, entre ser alguien normal y una estrella”, manifestó.

Póster de Netflix para la primera temporada de "Luis Miguel, la serie" (Foto: Netflix)

Miguel Alemán Magnani fue, junto a Roberto Palazuelos, uno de los mejores amigos de juventud de Luis Miguel, pero a diferencia del actor, se mantiene cerca del cantante desde hace 30 años. Magnani es socio de Metro Golden Meyer Studios y junto a otros empresarios mexicanos creó Gato Grande Productions para producir series, películas y diversas producciones en español, como la bioserie de Luis Miguel. Magnani también es presidente ejecutivo de la aerolínea Interjet

“Lo principal es (mi relación) como amigo, y como empresario lo puedo guiar en la parte del negocios, como hacer esta serie, por ejemplo”, expresó el empresario, quien a su vez aseveró que la situación económica del artista “ahorita está extraordinaria... después de todas las giras que ha hecho y con el éxito que volvió a tener”.

A diferencia de Magnani, Roberto Palazuelos ya no es tan cercano al cantante. El actor incluso se quejó por su representación en la ficción, donde fue acusado de causar la ruptura de Luis Miguel con la fotógrafa Mariana Yazbek. Una de sus peleas también es vista en la ficción.

Antes de revelarse la buena nueva de la renovación, durante una visita a Chile en julio de 2018, el actor Diego Boneta había dicho algunas cosas sobre los nuevos episodios de “Luis Miguel, la serie”. “Ahora están viendo todo, hay negociaciones de por medio con diferentes personas, entonces como no está confirmado, realmente no hay un avance creativo en el que les pueda decir nada desafortunadamente”.

Según el periodista y productor argentino Gustavo Saldaña, la segunda entrega contará con 20 episodios. Es decir, durará alrededor de cinco meses si es que mantiene la regla de estrenar un capítulo por semana. Además, incluirá saltos en el tiempo y narrará eventos desde los 25 años de Luis Miguel hasta la época actual.

A su turno, Carla Gonzales, presidenta de Gato Grande Productions, productora a cargo de la serie, adelantó a E! Online que los próximos capítulos mostrarán la época más glamorosa del ‘Sol de México’, cuando se relacionó con bellas mujeres como Salma Hayek, Mariah Carey, Daisy Fuentes y Aracely Arámbula.

“La primera parte llega hasta los 22 años de Luis Miguel, estamos justo a la mitad de su vida (tiene 47), ya es una persona adulta que tiene que enfrentar sus propios demonios internos”, refirió también González a Semanario PRODU.

En tanto, Saldaña afirmó que en los próximos capítulos se mostrará la primera entrevista que el ‘Sol de México’ brindó tras la muerte de su padre, Luis Rey, quien todavía podría reaparecer en flashbacks. Después de todo, la relación entre ‘Micky’ y su padre alimentó toda la primera parte del drama.

Marcelo Tinelli fue el primer conductor en recibir a Luis Miguel horas después de la muerte de su padre Luisito Rey . Esta escena pronto en la serie . Segunda temporada pic.twitter.com/TLKySiEAUl — Gustavo Saldaña (@gustsaldana_) 7 de julio de 2018

Diego Boneta contó que la secuela de "Luis Miguel, la serie" implicaría desarrollar historias de las que hay escaso conocimiento, pero que son igual de apasionantes que las narradas hasta ahora.

"Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada", explicó el actor.

"Está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda de 'El padrino II' que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha", añadió.

Los secretos de la familia de Luis Miguel son contados en esta serie (Foto: Netflix)

TRÁILER DE TEMPORADA 2 DE “LUIS MIGUEL LA SERIE”

La segunda temporada de “Luis Miguel la serie” aún no tiene tráiler oficial, aunque sí el teaser que oficializó su realización.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”

Por el momento, la producción de “Luis Miguel, la serie” confirmó la reaparición de una pequeña parte del elenco:

Diego Boneta - Luis Miguel de joven y adulto

Camila Sodi - Erika (Issabela Camil)

César Bordón - Hugo López

Juan Pablo Zurita - Álex Basteri

César Santana - Alex McCluskey

Martín Bello - Tito

Lola Casamayor - Matilde

Pilar Santacruz - Sophie

Kevin Holt - Miguel

Gabriel Nuncio - Doc

Todavía no está claro si Izán Llunas y Luis de la Rosa retomarán el rol de Luis Miguel de niño y adolescente, respectivamente. Tampoco si Óscar Jaenada tendrá alguna nueva participación como Luisito Rey.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Gustavo Saldaña adelantó que el casting para nuevos personajes habría comenzado en noviembre pasado. Asimismo, en su momento se rumoreó la participación de Belinda como Mariah Carey, sobre todo después de que la actriz mexicana publicara un video en el que canta un tema de la intérprete estadounidense.

Temprano también se reportó la supuesta introducción de Yalitza Aparicio al drama a partir de unas declaraciones de Diego Boneta, sobre que tenía en marcha un proyecto con la estrella de “Roma”. Sin embargo, tales reportes fueron descartados al poco tiempo.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

La segunda temporada de “Luis Miguel la serie” será estrenada en algún momento de este 2020. La fecha exacta aún es desconocida.

El 23 de abril de 2018 fue estrenada la primera parte de la biopic por Netflix en casi todos los territorios donde opera, salvo Estados Unidos, donde fue emitida por Telemundo desde el 12 de julio de 2019.