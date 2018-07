"Luis Miguel": el duro camino de Chao, el supuesto Bosco de la serie de 'El Sol'

Un reciente capítulo de "Luis Miguel: la serie" lo puso en el ojo público nuevamente. Y es que todas las pistas lo señalaban como el posible cantante que inspiró a Bosco, el galán que utilizó Luisito Rey para lanzar a un nuevo artista no tan bien parecido. Lo cierto es que Chao, el supuesto Bosco de la vida real, a diferencia del personaje presentado en TV, se ha dedicado a enfocarse en su carrera musical, aunque su camino no ha sido sencillo.

En entrevista con "El Universal" de México, el también actor habló sobre un proyecto en el que trabaja con otros actores y donde la música será su gran aliada, así como su alegría de ver la respuesta por parte del público mexicano en la novela de la productora Mapat.

"Me provoca mucha emoción. Llevo muchos años recibiendo apoyo de mucha gente que me sigue y diciéndome "¿por qué no cantas? o lanza más cosas" y realmente no es tan sencillo. Las compañías de discos como las conocimos en su tiempo ya no existen y ya es otra cosa. Todo se sucedió por casualidad y forma parte de la banda sonora de la novela Tenías que ser tú. Empezó a sonar muy fuerte y Mapat me dijo que mucha gente le preguntaba de quién era o quién lo cantaba y dije a lo mejor el destino me está diciendo algo y la verdad es que está funcionando súper bien".

FALTA DE ESPACIOS

Tiempo atrás se supo que Chao grabo voces para los primeros álbumes de Garibaldi y ahora que el grupo ha anunciado su regreso a los escenarios, dijo que le daba gusto por ellos, ya que además, mantiene una gran relación con muchos de ellos.

"Me parece muy bien. Afortunada o desafortunadamente los espacios para nuevos artistas cada vez son menos, hay menos espacios para darse a conocer y la gente lo que consume es lo que ya conoce. Por eso no sólo Garibaldi, también OV7, Kabah, Caló, todos están volviendo y les va muy bien. No sería inteligente por parte de Garibaldi no hacerlo y están en su derecho".

Por su parte, el ha seguido construyendo su camino en la música de manera independiente, sin embargo, no se cierra a a escuchar las propuestas que puedan llegarle por parte de alguna disquera.

"Siempre y cuando las condiciones sean buenas, por supuesto que sí. Todo puede pasar en la villa del señor. No sé las políticas que manejen pero si hay por ahí algún ejecutivo que quiera, lo conversamos y con mucho gusto. Yo no estoy esperando nada, hago la lucha por mi cuenta y si todo esto sigue funcionando la idea es sacar temas. Hay muchísima gente que se dedica a la música sin tener compañías de discos y les va súper bien, y quién sabe, a lo mejor nos están dando una lección los jóvenes. Yo no le cierro la puerta a nadie".

Chao adelantó que actualmente trabaja en un proyecto que involucra la música y el trabajo en equipo con otros hombres del medio del espectáculo, mismo que espera llegue a Estados Unidos el próximo mes.

"Llevamos trabajando ya durante varios meses en un proyecto que se llama Kaballeroz. Es un trabajo musical que estamos haciendo cinco actores consagrados y con una trayectoria, estamos el señor Manuel Landeta, Lisardo, Agustín Arana, Ricardo Crespo y un servidor. Estamos preparando un show donde cantamos temas conocidos de todas las épocas, desde bolero hasta reggaetón, pero lo especial de esto es que es a cinco voces bien definidas y suena muy bonito. Hicimos ya un showcase con gran éxito y probablemente empezaremos en agosto una gira por Estados Unidos en agosto", finalizó.

(Fuente: El Universal de México / GDA)