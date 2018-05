"Luis Miguel": Vanessa Vauche dice que la serie mostrará cosas peores

Vanessa Vauche es parte "Luis Miguel, la serie", en el papel de Rosy Esquivel, quien fue la jefa de prensa del cantante por más de una década. Pese a que el público y buena parte del elenco ha descubierto qué clase de persona era Luisito Rey, padre del 'Sol de México', Vauche ha afirmado conocer muchos detalles sobre él desde hace tiempo.

Según señala El Universal, el padre de la actriz era músico y tuvo la oportunidad de conocer a Luis Rey cuando ella era niña. En este época, Vauche era una gran admiradora del pequeño Luis Miguel, que por entonces era conocido como 'Micky', por lo que su progenitor la llevó a ver al joven artista en el programa XETU.

"Después, Luis Rey lo invitó a una comida y mi papá salió asustado de lo que escuchó de él mismo; no podía entender que un padre pudiera exponer a su hijo con tantas cosas nada que ver con la niñez", contó a dicho medio la artista.

El padre de la actriz fue más allá y le explicó que era poco probable que volvieran a ver a Luis Miguel y fue enfático en ellos.

"Tenía yo unos 10 años y cuando regresó le pregunté cuándo lo veríamos, me dijo que nunca iba a pasar eso y no lo volviera a pedir porque Luis (Rey) no era una persona sana, sino ruin", añadió Vauche.

Fue por los relatos de su padre que la actriz no se mostró tan sorprendida cuando leyó el guion de la obra. Más allá de esto, Vauche asegura que los seguidores de la serie deben prepararse para ver cosas peores en la serie de Luis Miguel.

“Cuando leí el guión vi que muchas cosas, que ahora el público está conociendo, yo ya lo sabía; lo que sigue en la serie va a ser más fuerte, estamos viendo una ecuación de la suma de tanta presión, carencia de un padre que además de explotarlo, decía que la madre lo abandonó”, sentenció la artista.

Al ser consultada si habrá una segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", Vauche dijo que no saberlo. Tampoco pudo asegurar que seguiría en una eventual secuela de la ficción.