Finalmente, la artista dice que, tras tres años junto a Luis Miguel, sabía que su relación no debía continuar porque no llegaría a ningún lado. La artista explica que la personalidad del mexicano era muy compleja. Ella dice que, "por lo que le dijeron", sabía que su padre era muy “difícil y controlador” y que había “perdido” a su madre a muy temprana edad, dando a entender que la familia de Luis Miguel no era un tema de conversación abierto entre ambos. Mariah dice que, si bien Luis Miguel tenía detalles muy bonitos, siempre había “una nube negra sobre su cabeza”. (Foto: Archivo/ Revista Hola 1985)