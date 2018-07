La cantante Isabel Lascurain, conocida por ser parte de la agrupación femenina Pandora, fue amiga cercana de Luis Miguel, sin embargo, su relación no prosperó porque el papá del cantante se interpuso.

En el libro "Luis, Mi Rey" de Javier León Herrera revela las razones que alejaron a 'El Sol' de la chica Pandora. El autor toma las declaraciones de la actriz Abril Campillo, quien tuvo una relación sentimental tanto con el papá como con Micky.

"Para llegar a Luis Miguel en la época del papá tenías que pasar por aduana del papá. Yo recuerdo ver una vez a Isabel Lascurain, de Pandora, cómo la corrió, de tal manera que yo me asusté, me quería meter debajo de la alfombra, el tipo estaba loco", reveló la recordada actriz.

"Todas las jóvenes que pasaban por Luis Miguel en aquella época tenían que pasar por el papá antes, y si no, pues las corría, como le pasó a Isabel. Yo entré ahí la verdad para ayudar y porque yo amaba a Luis Miguel, pero como digo, tenías que pasar por aduana por el papá porque si no, no te dejaba llegar. Así de fácil. Era un hombre muy destructivo", añadió la mexicana que falleció en marzo de 2017.

Isabel Lascurain confirmó hace unos días en una entrevista para el medio TVNotas que a Luisito Rey no le gustaba que las estrellas de Pandora frecuentaran a su hijo.

"Lo que yo viví con Luis Miguel fue algo raro, porque Luis Rey nunca fue una persona fácil. A mí me corrió dos veces de su casa porque no le gustaba que fuéramos amigas de Micky", dijo la cantante.

Lascurain comentó que era amiga de Luis Miguel y de su hermano menor, Sergio. "La verdad es que mi hermana y yo éramos buenas amigas tanto de Micky como de Alejandro, pero a Luisito Rey no le gustaba que su hijo se juntará con las personas del medio, cada quien sus cosas. La verdad es que como lo ven en la serie, así era Luis Rey, quería acaparar, para él, a su hijo".

La estrella de los ochentas contó que era lo que sentía cuando Luisito Rey les hizo esos desplantes. "Solo atinaban a recoger mis cosas e irme. Nos quedábamos con ese trago amargo de la situación y sobre todo de lo que estaba viviendo Micky".

Isabel Lascurain indicó que actualmente no tiene ninguna relación con Luis Miguel, pero que se queda con los buenos recuerdos de su juventud. "Ahora que vemos la serie entendemos muchas cosas, tanto las personas que sí pudimos compartir con él momentos, como todo el público en general", concluyó.