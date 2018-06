La segunda temporada de "Luke Cage" llega el 22 de junio, pero la prensa estadounidense ya tuvo acceso a esta producción y ya han aparecido las primeras opiniones con respecto a esta nueva entrega.

En la galería adjunta a esta nota (parte superior), reunimos algunos de los comentarios de la crítica con respecto a la serie de Netflix, que mostrará una terrible lucha por el poder en Harlem en esta nueva temporada.

COLLIDER. "Si no te gustó la temporada 1 de 'Luke Cage', es probable que no te importe la segunda temporada, pero en conjunto es una historia más sólida. Así que si te pareció que la primera temporada estuvo bien, pero esperas que la segunda sea mejor, quedarás muy satisfecho con esta. Quizás eso es todo lo que podemos pedir (y una serie detectivesca enfocada en Misty Knight, por supuesto).

"Luke Cage" - tráiler final de la segunda temporada. (Video: YouTube Netflix)

DEADLINE. "La temporada 2 de 'Luke Cage' se establece a sí misma firmemente en el legendario barrio de Nueva York que una vez fue el hogar de Maya Angelou, Joe Louis,Q-Tip y Zora Neale Hurston, entre otros. Con esa finalidad, Harlem es un personaje aparte por su propia cuenta en esta segunda temporada, con sus propios ritmos, legado y desafíos".

FORBES. "En conjunto, la segunda temporada de 'Luke Cage' es un espectáculo sólido que sufre todos los mismos problemas que tienen todas las series de Marvel en Netflix. Es lenta por momentos para llenar el episodio y no siempre usa la parte súper de su protagonista superhéroe en su máxima capacidad. Dicho esto, el show se mantiene fiel a lo que hizo de este lo más divertido de la temporada 1 de "Defenders". Si eres un fan, seguirás siéndolo. Si no lo eres, probablemente no seguirás al grupo en la segunda temporada".

DIGITAL TRENDS. "Muy al estilo de su protagonsita, 'Luke Cage' desafía las expectativas con orgullo, ya sea por la sugerencia de la depresión del segundo año o por las preguntas en torno a la habilidad de la estrella por sostener el show. Hay un sentido de familiaridad establecido, con los personajes principales de 'Daredevil' y 'Jessica Jones' en este punto; sin embargo, incluso tras dos temporadas, 'Luke Cage' aún se siente como un programa que repasa los años formativos de un héroe y llevando a su audiencia por ese camino, ´con baches y todo".

THE WASHINGTON POST. "En la guerra por Harlem no ves de dónde viene el disparo final. 'Luke Cage' tampoco lo ve venir y ello lo forzará a tomar decisiones que él no cree que podría considerar. Esas decisiones marcan las líneas en la arena, creando alianzas y rivalidades inesperadas para una tercera temporada que ya tiene su trabajo delineado si tiene que superar a la actual".