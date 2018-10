"Luke Cage" y otras series canceladas por Netflix | FOTOS

La semana pasada fue triste para los fans de las series de Marvel. Netflix anunció la cancelación de los programas "Luke Cage" y "Iron Fist", los cuales no llegaron ni a las tres temporadas. Estos no han sido los únicos programas exclusivos de Netflix que fueron cancelados.



El año pasado se cancelaron varios programas de Netflix. Por ejemplo, "Gypsy", serie protagonizada por Naomi Watts. En esta producción, esta actriz interpreta a la terapista Jean Holloway, quien se involucra demasiado en la vida de sus pacientes.

La serie "Lilyhammer" también fue cancelada. Esta fue la primera historia original de Netflix. Tuvo la participación de Steven Van Zandt y siguió la historia del mafioso Frank Tagliano, el cual se acoge a un programa de protección de testigos y es enviado al pueblo noruego Lillehammer.



La serie"Bloodline", la historia de una familia respetada que hizo cosas terribles, fue cancelada por Netflix y su temporada final fue emitida en mayo del 2017.



Otra de las producciones exclusivas de Netflix canceladas fue "Girlboss", esta serie basada en la vida de la fundadora de Nasty Gal, Sophia Amoruso, solo duró una temporada.

Historias más ambiciosas de Netflix como "Marco Polo" y "The Get Down" fueron canceladas. En ambas producciones, la empresa de streaming habría invertido un total de US$ 320 millones.