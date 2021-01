Conforme a los criterios de Saber más

Hombre de misterio, caballero, seductor y maestro del disfraz. El personaje de Arsenio Lupin (o Arsène Lupin en su francés original) vuelve a tomar relevancia mundial con la salida de una nueva serie de Netflix este 8 de enero bajo el título de “Lupin” que trae las aventuras del más prolífico ladrón de guante blanco de la literatura mundial.

Arsenio Lupin fue creado por la pluma del escritor francés Maurice LeBlanc (1864-1941) en respuesta a la creciente popularidad de las novelas de detectives, en particular el célebre Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. La primera historia de Lupin fue “L’Arrestation d’Arsène Lupin” (“La detención de Arsenio Lupín” en español), publicada por primera vez en la edición de julio de 1905 de la revista Je sais tout.

El relato tiene lugar en un barco que hace un viaje transatlántico de Europa a los Estados Unidos y en el que se ha infiltrado el ladrón. El texto también destaca la camaleónica naturaleza de Lupin: “¡Arsenio Lupin, el hombre de los mil disfraces, que tan pronto aparecía como chofer, como tenor, como corredor de apuestas, como hijo de familia, como adolescente, como un anciano, como viajante de comercio marsellés, como médico ruso o como torero español!” Al final del cuento (a continuación, SPOILERS) el criminal resulta tan inteligente como se rumorea, escondiéndose de incluso el propio lector bajo la figura del narrador.

A diferencia de Holmes, que usualmente trabajaba dentro de la ley, Lupin es un personaje moralmente más ambiguo, aunque con un código de ética. Su misión y entretenimiento viene del robo, pero no es un hurto indiscriminado y sus objetivos son usualmente personas que presentan riqueza y un carácter aún más villanesco que él propio ladrón.

John Barrymore como Arsenio Lupin en la adaptación de Hollywood en 1932. (Foto: MGM)

Esta oposición entre el gran detective y el ladrón se haría presente rápidamente con el relato “Herlock Sholmes llega demasiado tarde” (junio de 1906) - el nombre del detective tuvo que ser cambiado por objeciones por el propio Doyle- donde un joven Lupin se cruza con el renombrado detective, encuentro descrito así en el texto:

“Nuevamente, los dos hombres se examinaron por unos segundos. Y si alguien los hubiera sorprendido en esos instantes, hubiera resultado para él un espectáculo emocionante aquel primer encuentro entre dos hombres tan potencialmente dotados, ambos enteramente superiores y destinados fatalmente por sus aptitudes especiales a chocar como dos fuerzas iguales a quienes el orden de las cosas lanza el uno contra el otro a través del espacio.”

Los sucesores del ladrón

Arsenio Lupin acompañó a Maurice Leblanc por el resto de su vida. El literato escribió un total de 17 libros, 39 novelas cortas y cinco puestas en escena protagonizadas por su célebre personaje. Pero como otros personajes de la literatura, Lupin sobrevivió a su creador y versiones del mismo han aparecido en decenas películas y series de televisión a lo largo de las décadas. Lupin tampoco fue olvidado en la literatura y ha hecho acto de presencia en libros por otros escritores alrededor del mundo, mientras que otros hicieron suyo su arquetipo, y originaron personajes claramente inspirados en el ladrón.

Quizás el más conocido de ellos es Fantômas, creación de los escritores franceses Marcel Allain y Pierre Souvestre. El personaje comparte varios rasgos con el propio Lupin: es un genio criminal y maestro del disfraz cuya verdadera identidad es desconocida por las autoridades. Pero a diferencia del personaje de Leblanc, Fantômas es un villano sin escrúpulos y no duda en realizar actos moralmente repugnantes para lograr sus objetivos.

Pero quizás donde la influencia de Lupin más se sintió fuera de su natal Francia fue en el país del Sol naciente, Japón. Ahí el escritor de misterio Edogawa Rampo (1894-1965) utilizó a Lupin para la creación de ‘El demonio de las veinte caras’, un villano con habilidades para convertirse en cualquier persona cuyo enemigo natural es el detective Akechi Kogoro, protagonista de las historias de Rampo. Pero sería en 1930, con la publicación de “La máscara de oro” en la que Akechi se enfrentó al genuino Lupin, convirtiendo al ladrón en parte importante de la ficción japonesa detectivesca.

Arsenio Lupin el tercero (derecha), nieto del personaje de Maurice Leblanc en el manga de Monkey Punch. La imagen es de "El castillo de Cagliostro" cinta animada dirigida por Hayao Miyazaki. (Foto: Toho)

Es así que no es sorprendente que en 1967 el mangaka Kazuhiko Kato, más conocido por su seudónimo de Monkey Punch, comenzó a publicar un cómic titulado “Lupin III” y protagonizado por el presunto nieto del Arsenio Lupin original.

A pesar de no contar con el permiso de los herederos de Leblanc, la historieta pronto ganó popularidad y se convirtió en una franquicia en la que hay al menos cinco series de televisión, varios videojuegos y una docena de películas, incluyendo la excelente “Lupin III: el castillo de Cagliostro” (1979), el debut cinematográfico del reconocido animador Hayao Miyazaki.

“Lupin”

Aunque a primera vista la serie “Lupin” de Netflix parece un intento de traer al presente al personaje de Arsenio Lupin - tal como se hizo con éxito a su rival con “Sherlock” (2010) -, el programa es más bien una sucesora espiritual de las novelas originales.

Y es que el personaje principal de Assane Diop, interpretado por el actor Omar Sy, no es la nueva versión del ladrón de guante blanco, sino un discípulo de sus ideales que toma inspiración en los crímenes ficticios del personaje literario para sus propios propósitos.

La serie, creada por los guionistas George Kay (“Killing Eve”) y François Uzan (“Family Business”), también aprovecha su ambientación más contemporánea para tratar temas no explorados por el trabajo original, como el racismo todavía presente en el corazón de Europa.

A diferencia del personaje original, quien utiliza su habilidad para el disfraz para pasar desapercibido, Assane también utiliza un método tristemente más mundano: los prejuicios de quienes lo rodean. Y es que a pesar de ser interpretado por un actor que mide 1,9 metros, su condición como un inmigrante de Senegal en Francia lo hace ‘indigno’ de atención.

Este no es un mensaje sutil, sino que queda explícito en el primer episodio en un diálogo entre el protagonista y los prestamistas que luego se convierten en sus aliados en su trabajo para robar un costoso collar.

-Me subestimaste. No me miraste. Me viste, pero no me miraste. Tal como ellos

- ¿Quienes?

-Para los que trabajo. Viven arriba y nosotros acá. Y los de arriba no miran para abajo.

Esto hace la nueva producción de Netflix más interesante que una simple nueva versión de las viejas historias. Como lo dice el propio Lupin en su primera aparición en 1905, quién es él no es importante, sino lo que hace: “¿Por qué habría de tener yo una apariencia definida? ¿Por qué no evitar ese peligro de una personalidad siempre idéntica? Mis actos me designan suficientemente.”

A lo que Assane responde más de un siglo después: “Arsenio Lupin es más que un libro. Es mi herencia. Mi método. Mi camino. Yo soy Lupin.”

