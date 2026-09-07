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Resumen

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Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco protagonizan la serie "Colisión". (Foto: HBO Max)
Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco protagonizan la serie "Colisión". (Foto: HBO Max)
Por Leslie A. Galván

En la serie “Colisión”, Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco interpretan a una madre y una hija que se enfrentan por el control de una compañía familiar. Fuera de cámaras, la relación de las actrices, de 34 y 61 años, es más bien de gran admiración por el trabajo de cada una en las artes en México. Ellas exploran su lado más salvaje frente al guion, pero también se abrazan en un momento importante de sus carreras.

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