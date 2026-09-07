En la serie “Colisión”, Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco interpretan a una madre y una hija que se enfrentan por el control de una compañía familiar. Fuera de cámaras, la relación de las actrices, de 34 y 61 años, es más bien de gran admiración por el trabajo de cada una en las artes en México. Ellas exploran su lado más salvaje frente al guion, pero también se abrazan en un momento importante de sus carreras.

"Colisión" Fechas de los capítulos “Colisión” llega a HBO Max el 7 de septiembre con 39 episodios, que se estrenarán semanalmente en diferentes bloques hasta el 26 de octubre. Fecha de estreno de cada capítulo: 7 de septiembre: episodios 1 al 4

episodios 1 al 4 14 de septiembre: episodios 5 al 9

episodios 5 al 9 21 de septiembre: episodios 10 al 14

episodios 10 al 14 28 de septiembre: episodios 15 al 19

episodios 15 al 19 5 de octubre: episodios 20 al 24

episodios 20 al 24 12 de octubre: episodios 25 al 29

episodios 25 al 29 19 de octubre: episodios 30 al 34

episodios 30 al 34 26 de octubre: episodios 35 al 39

Zoé (Macarena Achaga) regresa a México tras la muerte de su padre y espera asumir el lugar que le corresponde en la empresa familiar, pero encuentra a Belén (Margarita Rosa de Francisco), su madre, instalada en el poder y poco dispuesta a cederlo. La disputa pone en juego el legado familiar y antiguos secretos. El elenco también incluye a los actores mexicanos Diego Klein, Christian Vázquez y Juan Pablo Castañeda.

HBO Max no se refiere a “Colisión” como una serie, sino como una “novela”, original de Warner Bros. Discovery y producida por Telemundo Studios. En realidad, tiene sentido referirse al formato televisivo por la extensión de 39 episodios, en contraste con el catálogo decimal de su par Netflix. Sin embargo, lo que prima aquí es el drama y romance, como en la mayoría de contenidos mexicanos, y el hecho de ser una adaptación basada en las obras “No le hagas caso a tu hija” y “Cumplí tu condena”, de Corín Tellado (1927-2009), escritora española de prestigio y récord Guinness por ser la autora con más libros vendidos, al menos 400 millones, a lo largo de su carrera.

Trailer oficial de “Colisión”

Dos carreras en momentos distintos

Para Margarita Rosa de Francisco, Belén llega después de una carrera que la hizo reconocible por el melodrama latinoamericano, desde “Gallito Ramírez” (1986) hasta “Café con aroma de mujer” (1994). Una memoria televisiva que el público colombiano aún conserva. En el streaming, en cambio, ha explorado personajes más oscuros, como la hermética Fernanda del Carpio en la adaptación de “Cien años de soledad”.

Su nueva interpretación para HBO Max supone, sin embargo, alejarse de personajes que despiertan el romance de esos melodramas. Ella misma se pregunta qué ocurrirá con una audiencia acostumbrada a recordarla de otra manera, porque Belén “no causa mucha simpatía”, dice.

“Hoy en día, me pasa que todos los papeles que me llegan son pura ‘ñapa’ (‘yapa’ en español). No sé si lo entienden, pero es como algo que ya está de más. Todo lo que he querido hacer se me ha cumplido, entonces lo que viene es…”, dice Rosa de Francisco a este diario. Y Macarena Achaga, a su costado en la entrevista, le pregunta: “¿Tendría que ser muy excepcional para que lo aceptaras?”.

“Sí, qué delicia participar en un proyecto como este, y en los que participé últimamente. También he podido hacer como escritora, o mejor dicho de la parte creativa del proyecto. Eso es algo que no vi venir y que no tenía tampoco ambición por eso. No puedo decir un personaje o producción que yo quiera alcanzar en este momento. No… Creo que no”, sostiene.

“¡Margarita ha cumplido todos sus sueños! ¡Quién pudiera!”, se ríe Achaga. Ella, en cambio, pone la mirada en su futuro artístico. En Perú, algunos la recuerdan como la musa de la adaptación de “Travesuras de la niña mala” para ViX (plataforma de TelevisaUnivision); otros, por “Luis Miguel, la serie”, donde fue Michelle Salas, hija del cantante. También está quien la sigue en redes sociales, donde aparece junto al actor e influencer Juan Zurita, su pareja. Ellos suelen colaborar en videos de humor que comparten en Instagram y TikTok, o fotografías de algún evento, como la fiesta de Elton John previo a los Oscar de este año.

El siguiente paso profesional de Macarena, en contraste con su admirada compañera en “Colisión”, parece estar lejos de la exposición. “Lo tengo bastante claro. La producción es algo que ha reinado los últimos tres años en mi vida y no es ningún secreto. Y lo he estado ‘intentando’, porque realmente creo que es un proceso mucho más largo de lo que uno espera”, comenta Achaga a este diario.

Macarena Achaga protagoniza la serie "Colisión". (Foto: HBO Max)

“Me emociona mucho estar en la parte de producción y no solamente en la actuación. Como mujer, en esta industria, es una cosa difícil de lograr. Me enorgullece hacerlo, sobre todo porque, obviamente, después de tantos años de trabajar y hacer cosas tan bonitas como ‘Travesuras de la niña mala’, tal vez podría prescindir de producir, pero mi corazón me pide poder contar mis historias o tratar de tener… Sí, opinión. Me gusta mucho participar del proceso creativo y ese es mi siguiente paso”, finaliza.