"Mad About You" volvería a la TV veinte años después del final

Según fuentes de Hollywood Reporter, Sony Pictures Television Studios estaría negociando el regreso de la serie "Mad About You", veinte años después de que está finalizara su emisión tras siete exitosas temporadas.

Sony, sin embargo, no ha hecho ningún comentario al respecto, hasta el momento.

De volver "Mad About You" con una octava temporada, centraría su historia en la vida de Paul (Paul Reiser) y Jamie (Helen Hunt) luego que su hija Mabel de 17 años haya dejado su hogar para irse a estudiar a la universidad.

Cabe destacar que Reiser, co creador de la serie, aseguró hace varios años que la serie no volvería a emitirse. Asimismo, quienes vieron el final de esta, recordarán un 'flash forward' en donde se ve a la hija

de la pareja principal narrando su vida 22 años después en el tiempo.

Hace unos meses, sin embargo, el actor y productor, quien formó parte de la segunda temporada de "Stranger Things", dejó entrever durante la premiere de esta una posible vuelta de "Mad About You".

"Si podemos encontrar una historia que contar, y hay alguien interesado, estaría abierto a ello", aseguró el actor a People. "Para mí, es interesante ver niños creciendo y marchándose de casa. Es como '¡Oh!'. Como cuando te casas. Como si estuviésemos en un nuevo mundo con reglas que desconocemos."

Si se concreta el regreso de "Mad About You", esta se sumaría a la ola de programas que regresaron a pantalla luego de varios años de finalizar su transmisión como "The X-Files", "Gilmore Girls", "Will and Grace" y "Full House".

DATO:

"Mad About You" comenzó a emitirse el 23 de septiembre de 1992 y finalizó el 24 de mayo de 1999.