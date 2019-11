Paul Reiser y Helen Hunt pensaron largo y tendido si hacer una nueva versión de “Mad About You” (“Loco por ti”), la popular serie de comedia de los 90 de la cadena NBC que transcurría sólidamente en la burbuja de la familia Buchman.

“Tuvimos 20 años de almuerzos en los que dijimos, 'absolutamente nunca, jamás’. Era la peor idea”, recordó Hunt, quien interpretaba a Jamie Buchman, la esposa de Paul (Reiser). Reiser agregó durante una entrevista reciente: “Era un chiste”. Saltamos al miércoles y el debut de la reempaquetada serie limitada “Mad About You” de Spectrum Originals, disponible exclusivamente a la carta para los suscriptores del conglomerado de telecomunicaciones.

►“Mad about you”: así es el primer tráiler oficial del revival de la serie

►Mad about you: todo lo que debes saber sobre el regreso de la serie

La serie terminó en 1999 luego de siete temporadas con un final de dos capítulos que tuvo sus propios saltos en el tiempo. Janeane Garofalo, quien daba vida a la hija única de Jamie y Paul Buchman, Mabel, aparecía por primera vez adulta narrando el final 22 años en el futuro.Y el futuro es ahora. La nueva serie comienza con una ansiosa Mabel (Abby Quinn) que se va a la universidad, dejando a sus padres en el mismo apartamento en el bajo Manhattan, apenas a cinco cuadras de su dormitorio en la Universidad de Nueva York.

Fue esa transición en la vida de Mabel lo que llevó a los dos actores a pensar que podían volver y empezar de nuevo. Eso, y el hecho de que algunas series han reaparecido en años recientes con algo de dignidad: “Will & Grace” y “Roseanne”, convertida en “The Conners”, por ejemplo.

“Hicimos todo lo que queríamos y terminamos”, dijo Reiser, quien creó la serie con Danny Jacobson. “Entonces pensamos, ‘¿Lo hacemos? Es decir, la gente quiere que lo hagamos. Sería una locura, ¿verdad?’”¿Una locura que vale sus riesgos? La serie original y varios miembros del elenco ganaron un premio Peabody, cuatro Globos de Oro y 12 premios Emmy, Hunt incluida.

Su extendido final con Garofalo atrajo a casi 20 millones de espectadores. Reiser, Hunt y otros actores de la serie original, como Richard Kind, John Pankow, Anne Ramsay y Cynthia Harris, se reunieron en un estudio a casi 13 kilómetros (unas 8 millas) del lugar donde se filmó la original en Hollywood.

El apartamento de Paul y Jamie fue redecorado y ampliado, pero en general mantiene su estructura básica.“Fue completamente raro hasta después de unas cuatro horas, cuando fue raro que no fuera raro”, dijo Hunt sobre su llegada al nuevo set.

“Vi a Paul y dije, ‘¿Acabamos de volver de un receso de tres meses? ¿Qué está pasando?’”Atrás quedaron, sin embargo, actores estelares recurrentes como Mel Brooks, Carroll O’Connor y Cyndi Lauper, e invitados notables como Ellen DeGeneres, Yoko Ono y Carl Reiner, por mencionar algunos.

Y su perro collie, Murray, ha sido reemplazado por uno de raza mixta llamado Walter. La primera ronda en Spectrum incluye seis episodios, con seis más que les seguirán el 18 de diciembre mientras Paul y Jamie recalibran sus vidas en su nido ahora vacío.

La nueva serie, dijo Reiser, “es sobre Paul y Jamie volviendo a encontrar su encanto. ¿Y cómo volvemos? Porque no somos los mismos que solíamos ser”. Sí y no. Tras cientos de horas de terapia de pareja en los 90, Jamie decide ser ella misma terapeuta. En cuanto a Paul, su carrera incipiente como documentalista no despegó, y en cambio está haciendo un comercial para catéteres masculinos.

“Siempre nos empeñamos en sonar más como la vida real que como una serie de televisión”, dijo Reiser. “Y creo que más que nadie, Helen, sorpresivamente _ quizás sorpresivamente _ es la que diría: 'Pero tiene que ser chistoso, no olvidemos que esto es una comedia de media hora’”.

Una comedia de media hora que pretende ser tan afable entonces como ahora, sin política ni argumentos sobre asuntos de actualidad. Hay algo de groserías y Jamie muestra el dedo medio en algún momento, pero en general la serie mantiene un estilo de la vieja escuela, con el inepto amigable de Reiser y las capacidades actorales de Hunt.

La serie original fue bendecida de alguna manera. Hunt dijo que tener a las estrellas que aparecieron entonces fue “increíblemente afortunado”, pues “muchos de nuestros héroes de hecho pasaron por nuestra sala y actuaron con nosotros”.

Hunt ganó un Oscar por la película dramática de 1998 “As Good as it Gets” (“Mejor... imposible”), mientras que Reiser ha trabajado a lo largo de los años en cine y televisión. También ha escrito tres libros sobre relaciones de pareja y paternidad.

Ambos fungieron como productores, productores ejecutivos y guionistas de algunos episodios de la serie original, y Hunt dirigió un puñado de sus 164 episodios.

La nueva serie, producida por Sony Pictures Television en sociedad con Comedy Dynamics, los tiene de nuevo como productores ejecutivos.